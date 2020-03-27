Российскую экономику ждет очередная рецессия

Директор аналитического департамента «Локо-Инвеста» Кирилл Тремасов отмечал, что дополнительная нерабочая неделя усилит спад экономики. «То, что у нас экономика переживет рецессию вместе со всем миром, это уже очевидно. И лишняя нерабочая неделя усилит этот спад», — пояснил он.

В феврале темпы роста ВВП, по оценке Минэкономразвития, ускорились с учетом календарного фактора до 2,9% год к году после 1,7% в январе (.pdf). Темпы роста ВВП с исключением календарного фактора в феврале сохранились на уровне 1,7–1,9%. Наибольший вклад в рост ВВП в последний зимний месяц внесли торговля и промышленное производство: темпы роста в обрабатывающей промышленности ускорились до 5,0% год к году после 3,9% в январе, в добывающей — до 2,3% после снижения на 0,4% месяцем ранее.

Ожидается, что динамика российского ВВП резко изменится в марте из-за падения цен на нефть после развала сделки ОПЕК+ по сокращению добычи, а также ужесточения карантинных мер для противодействия коронавирусной инфекции. По словам министра финансов Антона Силуанова, распространение COVID-19 привело к сжатию целых секторов экономики — авиаперевозок, туризма, сектора малого и среднего бизнеса и других отраслей.

Массовый пересмотр прогнозов

С учетом того, что вспышка коронавирусной инфекции еще не подавлена и возможны новые ограничительные меры, ING считает свой предыдущий прогноз по росту российской экономики на 0,5% нереалистичным, отметил Долгин. Теперь, по его словам, ING ожидает сокращения ВВП на 2–3% по итогам года.

Текущий прогноз британской консалтинговой компании Oxford Economics по России — минус 1,6% ВВП в 2020 году, сообщила РБК старший экономист Oxford Economics Евгения Слепцова. Отправной точкой служит январский прогноз Oxford до падения цен на нефть и эффектов пандемии коронавируса (плюс 1,8%). Минус 1,8 п.п. дает падение нефти (к ценам на уровне $30 за баррель), а влияние вспышки заболевания (включая карантины, объявленные в России) еще больше — минус 1,9–2 п.п. Одновременно, по словам Слепцовой, плюс 0,3–0,4 п.п. к ВВП дадут фискальные меры поддержки экономики, объявленные российскими властями.

Институт международных финансов (IIF, глобальная ассоциация банков) 23 марта, до обращения Путина к россиянам, понизил свой прогноз по росту ВВП России до минус 1,3%. До пандемии и падения цен на нефть IIF прогнозировал рост ВВП России на 1,8% в 2020 году.

«Ренессанс Капитал» пересмотрел свой прогноз по России уже 25 марта, после обращения Путина и объявления о нерабочей неделе. «Промежуточный сценарий предусматривает снижение роста ВВП России до минус 0,8% год к году и мирового экономического роста до минус 2% год к году в 2020 году в случае пролонгированного действия глобальных мер по введению карантина (минимум один квартал)», — отметила экономист по России и СНГ Софья Донец. Базовый прогноз «Ренессанс Капитала», основанный на цене нефти на уровне $42,5, предполагал рост ВВП на 1,5% по итогам года. Сокращение экономики на 0,8% аналитики компании ранее прогнозировали при цене нефти марки Brent на уровне $20.

Агентство Moody’s в своем обзоре от 25 марта прогнозирует, что российская экономика вырастет лишь на 0,5% по сравнению с февральским прогнозом — 1,5% роста. Moody’s исходит из достаточно высокой прогнозной цены нефти Brent в 2020 году — на уровне $40. Если нефть останется вблизи $30, Moody’s предупредило о риске дальнейшего понижения прогноза по ВВП России из-за уменьшения покупательной способности домохозяйств и слабого внешнего спроса на российские товары.