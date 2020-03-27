Третья мировая и болезнь Оппенгеймера-Сахарова

Обычно, когда речь идет о таких вселенских катаклизмах, как, к примеру, пандемия COVID-19, журналистская братия щедра на метафоры и эпитеты. И нынешняя ситуация, казалось бы, сама напрашивается на такую метафору – в виде знака равенства с Третьей мировой войной.
Причем это даже не будет метафорой или преувеличением: смертельной опасностью охвачен в самом буквальном смысле ВЕСЬ МИР (не затронутой осталась, разве что, Антарктида, да и то по причине отсутствия постоянного населения, если не считать пингвинов). Идут по сути самые настоящие бои, с привлечением армейских подразделений, не говоря уже про силы охраны правопорядка; счет пострадавших, по официально подтвержденным данным, ведется на сотни тысяч, а погибших – на десятки тысяч. Но, как считают эксперты, те и другие цифры надо умножать примерно на десять, и не столько потому, что официоз занижает сведения (что, кстати, отнюдь не исключается), сколько из-за того, что в подобных случаях от бдительного ока статистики ускользают многие спорные или неподтвержденные факты. Как недавно выразился городской врач Нарвы Андрей Антонов, объясняя корреспонденту Rus.Postimees отсутствие случаев заболевания коронавирусом в Нарве: «Видимо, ни один больной пока до врача не дошел. Если по всей стране есть, то почему у нас нет?»…
À la guerre…
Правда, на этой войне не свистят (пока?) снаряды и не рвутся бомбы, но какая в принципе разница – гибнут люди от специально для этой цели предназначенного оружия или от неизвестно откуда взявшегося вредоносного микроорганизма.
Но до сих пор я как-то не встречал такого сравнения. Может, мне просто не везло? Или наоборот – везло…
Нет, пару раз я столкнулся с уподоблением пандемии войне, но только, почему-то, Второй мировой (Ангела Меркель). Да еще израильский премьер признал, что его государство находится в состоянии войны с вирусом.
Кстати, именно пример израильтян хорошо бы взять на вооружение (исключительно в мирном смысле этого слова), поскольку они находятся фактически в состоянии войны на протяжении всех семидесяти с лишним лет существования Государства Израиль, будучи вынужденными регулярно отражать нападения разной степени тяжести со стороны, мягко выражаясь, недружелюбных соседей. А если копнуть глубже, то, по сути, евреи как народ живут в постоянной готовности защищаться вот уже более двух тысячелетий. Остальному человечеству придётся этому учиться, причем в срочном порядке.
Удивительно, как мы до сих пор не дошли до осознания такой необходимости. Это нынешняя пандемия кое-как смогла солидаризировать против себя все страны (да и то не в равной пока степени), а ведь до неё были еще птичий и свиной грипп, атипичная пневмония и еще несколько разновидностей заразы, суммарно унесших не один миллион жизней. Я уж не фиксируюсь на сравнительно недавних спонтанных локальных вспышках черной оспы или коклюша, а тем более не поднимаю тему мрачного средневековья с его регулярными эпидемиями, выкашивавшими целые народы…
Но людская популяция планеты продолжала беспечно предаваться разным удовольствиям, типа бездумного шопинга, круизов на шикарных лайнерах, вмещающих тысячи пассажиров, и прочим многолюдным увеселениям, в массовом порядке разнося вирусы и бактерии. Получается, прав профессор Валентин Пильман из повести Стругацких «Пикник на обочине», утверждавший, что «человечество в целом – слишком стационарная система, ее ничем не проймешь»?
…comme à la guerre
На этом фоне некоторый повод для оптимизма, пусть пока очень осторожного, дают действия правительства Эстонии. Пожалуй, за весь период правления нынешней коалиции ею солидарно предпринимаются адекватно вменяемые шаги по обузданию вируса. Можно, конечно, упрекнуть за некоторую медлительность: на мой бы вкус и цвет, максимально жесткие ограничения карантинного типа (и столь же жесткие наказания за их нарушение) следовало ввести при первых же признаках опасности. Но чего уж теперь после драки кулаками махать: в принципе и то, что сделано и делается, играет свою положительную роль.
Хотя даже при таких – вполне грамотных – усилиях в четверг инфекция сделала мощный рывок, за один день собрав «урожай», равный одной трети от числа заразившихся за весь предыдущий период; словно сигнализируя слишком оптимистично настроенным: не расслабляться!
Но тут уж точно мы сами виноваты, пренебрегая рекомендациями и указаниями, как себя вести в условиях чрезвычайной ситуации. Почему-то до сих пор многие относятся к необходимым мерам защиты и профилактики, как к какой-то нелепой и бездарной игре. Типа учений по гражданской обороне образца 60-х – 70-х годов, которые никто всерьез не воспринимал, относясь к ним как к докучливой бюрократической манере создавать видимость реальных дел…
Как ни парадоксально, но своего рода пример раздолб… виноват, безответственности подают нам некоторые страны, до сих пор считавшиеся чуть ли не оплотом демократии и цивилизованности. Например, старая добрая Англия и не менее старая и добрая Швеция, чьи правительства избрали путь «мягкого сопротивления», избегая строгих ограничительных мер, даже таких относительно щадящих, какие вводятся, хоть и не всегда последовательно, у нас в Эстонии.
За основу такого подхода взят сомнительный постулат, согласно которому лучшая защита от пандемии – это коллективный иммунитет, который позволит нации противостоять распространению инфекции. Правда, для этого придется переболеть едва ли не большей части населения, а кому-то – и помереть, но потом всем станет хорошо. Очень напоминает доктрину Мао: пусть в огне ядерной войны погибнет половина человечества, но зато для уцелевших наступит эра полного и всеобщего благоденствия!..
По счастью, такому примеру следуют лишь отдельные наши соотечественники (употребляю это понятие, независимо от национальной принадлежности и гражданства). Но иногда ведь хватает одного вирусоносца, чтобы заразить полдеревни. Как я недавно имел «удовольствие» заметить: нынешняя пандемия возвращает некоторым чересчур привычным словам и понятиям их изначальное, прямое значение. Например: одна паршивая овца всё стадо портит… Уж извините, если кого-то задело: не я придумал – НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ.
Евангелие от Греты
Вторая особенность описываемой ситуации, вызывающая некоторое недоумение, это практически полное отсутствие упоминаний о Грете Тунберг. Может быть, они где-то и звучали, но если и так, то крайне редко и как-то мимоходом. Кроме одного раза, о котором чуть позднее.
А ведь то, что происходит сегодня, вполне коррелирует с содержанием выступления шестнадцатилетней шведки на самой высокой в мире трибуне. Самолеты почти не летают, корабли почти не плывут, многие предприятия если не прекратили работать полностью, то в значительной мере свернули производство… Даже автомобилей на улицах мегаполисов стало заметно меньше, и всё это, несомненно, не может, рано или поздно, не сказаться положительно на уровне загрязнения земной атмосферы и мирового океана.
Что это – Апокалипсис или Армагеддон? Есть такая, вполне аргументированная, точка зрения, что сама планета (в иной дефиниции – природа) объявила человечеству войну в ответ на его бездумное и неоправданно-иррациональное потребление ресурсов. В опустевшие из-за пандемического карантина города и села хлынули дикие животные. В Таиланде мартышки, лишенные лакомых кусков по причине катастрофического сокращения числа угощавших их туристов, тысячами бродят по улицам и площадям в поисках дармового пропитания, нападая на редких прохожих. В Барселоне по улицам с той же целью разгуливают олени и кабаны; в Чехии частыми городскими гостями стали лоси; в Испании голуби (птицы мира!) нападают на людей, как в хичкоковском фильме ужасов «Птицы», и не понарошку, а всерьез…
Налицо все признаки конспирологического сюжета: окружающая среда по чьей-то злой воле (неважно, человеческой или потусторонней) перестаёт быть окружающей, а становится доминирующей. И отсюда логически возникает вопрос: ЗА ЧТО?! За какие грехи человечество призывается к расплате?
Ответ напрашивается краткий и циничный: было бы человечество (человек), а за что – всегда найдется!..
Однако не хочется отделываться звонкой, но пустой фразой. И не из-за нелюбви к цинизму: в здоровых дозах, будучи приправленным изрядной толикой самоиронии, он порой бывает необходим.
Хотя бы, например, чтобы признать справедливость утверждения известного российского психолога, политика и публициста Александра Асмолова, высказанного им недавно в эфире канала RTVi. По его мнению, человечество расплачивается за то, что, постоянно изменяя мир вокруг себя, мы мощно вторглись в законы эволюции, не всегда задумываясь о последствиях. Изобретая какое-то оружие или новые технологии, мы показываем, какие мы сильные. А кому показываем? И для чего нам такая сила?
На самом деле, по мнению ученого, мы часто изобретаем технологии ради технологий, а не ради какого-то конкретного смысла, реальной потребности. И при этом выпускаем, да уже выпустили из бутылки огромное количество джиннов. Поэтому задавать вопросы, кто виноват и за что нам такие напасти – бессмысленно. Тем самым аудитория разделяется на тех, кто делает, и тех, кто от этого страдает. А это не обязательно разные люди.
Гость студии напомнил аудитории про феномен, образно именуемый «болезнь Оппенгеймера-Сахарова». Речь идёт о знаменитых ученых, которые изобрели самое страшное в истории человечества оружие: ядерную (Роберт Оппенгеймер) и водородную (Андрей Сахаров) бомбы. В пылу исследовательского азарта совершив свои открытия и испытав от этого великую гордость созидателя, оба они позднее пришли к осознанию своей колоссальной ответственности за то, что не смогли (или вовремя не захотели?) предусмотреть ТАКИЕ последствия своих открытий. И оба, в конце концов, посвятили остаток своих дней борьбе с этими последствиями. Но загнать джинна в бутылку оказалось неизмеримо сложнее, чем выпустить его. Болезнь Оппенгеймера-Сахарова, таким образом, можно назвать болезнью больной совести.
…Что же касается Греты Тунберг, то на днях прошло сообщение, что у нее был обнаружен короновирус. Правда, официального медицинского подтверждения диагноза не было, но показательно другое. Юная эко-активистка воспользовалась поводом, чтобы обратиться к своим сверстникам через соцсети:
«Те, кто не находится в группе риска, тем не менее несут огромную ответственность перед другими, от них зависит вопрос жизни и смерти остальных людей. Пожалуйста, задумайтесь об этом, следуйте советам экспертов и местных властей и #ОставайтесьДома, чтобы остановить распространение вируса. Помните, что вы должны всегда заботиться о других и помогать тем, кто в этом нуждается», – цитирует Грету Тунберг издание «Газета.ru».
И напоследок еще одна цитата в тему. Российский художник, писатель, философ Максим Кантор пишет в издании «Новая газета», 23 марта с.г.: «В принципе, это должна была быть война. К войне все шло. Война могла случиться уже несколько раз: из-за Украины, из-за Ливии, из-за Сирии, из-за нефти. И было бы, разумеется, хуже. Надо радоваться, что случилась не война, а всего лишь вирус. Во время войны погибло бы не 4%, а примерно 15%, если не дошло бы до общей ядерной, конечно, а ограничилось локальными ракетными ударами и танковыми боями. Так что это мягкий сценарий апокалипсиса. Но выплеснулись страхи Апокалипсиса большого. Люди переживают те чувства, что были припасены для войны».
Единственное, с чем я здесь категорически не согласен, это формулировка «всего лишь». Вирус – это враг, губящий людей, а когда речь идет об этом, цифры уже не играют роли: погибнет четыре процента или пятнадцать… Да хотя бы полпроцента! Потому что те, кто умрёт, умрут на сто процентов. Вот и получается, что сегодня так важно не растерять те чувства, которые были нами припасены для войны.