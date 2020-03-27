Третья мировая и болезнь Оппенгеймера-Сахарова

А ведь то, что происходит сегодня, вполне коррелирует с содержанием выступления шестнадцатилетней шведки на самой высокой в мире трибуне. Самолеты почти не летают, корабли почти не плывут, многие предприятия если не прекратили работать полностью, то в значительной мере свернули производство… Даже автомобилей на улицах мегаполисов стало заметно меньше, и всё это, несомненно, не может, рано или поздно, не сказаться положительно на уровне загрязнения земной атмосферы и мирового океана.

Что это – Апокалипсис или Армагеддон? Есть такая, вполне аргументированная, точка зрения, что сама планета (в иной дефиниции – природа) объявила человечеству войну в ответ на его бездумное и неоправданно-иррациональное потребление ресурсов. В опустевшие из-за пандемического карантина города и села хлынули дикие животные. В Таиланде мартышки, лишенные лакомых кусков по причине катастрофического сокращения числа угощавших их туристов, тысячами бродят по улицам и площадям в поисках дармового пропитания, нападая на редких прохожих. В Барселоне по улицам с той же целью разгуливают олени и кабаны; в Чехии частыми городскими гостями стали лоси; в Испании голуби (птицы мира!) нападают на людей, как в хичкоковском фильме ужасов «Птицы», и не понарошку, а всерьез…

Налицо все признаки конспирологического сюжета: окружающая среда по чьей-то злой воле (неважно, человеческой или потусторонней) перестаёт быть окружающей, а становится доминирующей. И отсюда логически возникает вопрос: ЗА ЧТО?! За какие грехи человечество призывается к расплате?

Ответ напрашивается краткий и циничный: было бы человечество (человек), а за что – всегда найдется!..

Однако не хочется отделываться звонкой, но пустой фразой. И не из-за нелюбви к цинизму: в здоровых дозах, будучи приправленным изрядной толикой самоиронии, он порой бывает необходим.

Хотя бы, например, чтобы признать справедливость утверждения известного российского психолога, политика и публициста Александра Асмолова, высказанного им недавно в эфире канала RTVi. По его мнению, человечество расплачивается за то, что, постоянно изменяя мир вокруг себя, мы мощно вторглись в законы эволюции, не всегда задумываясь о последствиях. Изобретая какое-то оружие или новые технологии, мы показываем, какие мы сильные. А кому показываем? И для чего нам такая сила?

На самом деле, по мнению ученого, мы часто изобретаем технологии ради технологий, а не ради какого-то конкретного смысла, реальной потребности. И при этом выпускаем, да уже выпустили из бутылки огромное количество джиннов. Поэтому задавать вопросы, кто виноват и за что нам такие напасти – бессмысленно. Тем самым аудитория разделяется на тех, кто делает, и тех, кто от этого страдает. А это не обязательно разные люди.