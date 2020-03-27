США сместили Китай с первого места по числу зараженных

США, согласно подсчетам американского университета Джона Хопкинса и других источников, в ночь на пятницу, 27 марта, переместились на первое место в мире по числу зараженных коронавирусом.

Согласно этой информации, в Соединенных Штатах зафиксировано более 85 тысяч подтвержденных случаев заражения, что почти на 4 тысячи больше, чем в Китае. Германия с 44 тысячами подтвержденными случаями заражения остается на пятом месте после США, Китая, Италии и Испании.

Издание The New York Times пишет, что к этому сценарию привела череда ошибок и упущенных возможностей, совершенных руководством США. В частности, президент Дональд Трамп посылал противоречивые сигналы относительно масштаба угрозы и тех мер, которые страна собирается принять для противодействия коронавирусу. Даже после того, как эпидемия охватила Китай, американские власти не восприняли ее всерьез, пишет издание.