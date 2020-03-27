В борьбе с коронавирусом жители Эстонии используют крепкое спиртное

Ликероводочный завод Liviko в марте продал в девять раз больше обычного водки крепостью 80 градусов, однако производить дезинфицирующие средства предприятие не собирается, пишет Rus.ERR.
В то же время компания Estonian Spirit, переехавшая в Моэ, из-за высокого спроса быстро готовится вновь запустить завод по производству спирта в Раквере.
В связи с распространением коронавируса популярным товаром в магазинах стали дезинфицирующие средства, стоимость которых выросла, а также упехом у покупателей пользуется и 80-градусная водка Liviko.
"Мы производим ее годами, и действительно стоит признать, что в марте мы продали в девять раз больше, чем обычно", - сказал председатель правления Liviko Янек Калви ERR.
Он добавил, что 80-градусная я водка - это эффективное дезинфицирующее средство, но поскольку алкоголь облагается акцизом, то она дороже обычных дезинфицирующих средств.