В борьбе с коронавирусом жители Эстонии используют крепкое спиртное

В то же время компания Estonian Spirit, переехавшая в Моэ, из-за высокого спроса быстро готовится вновь запустить завод по производству спирта в Раквере.

В связи с распространением коронавируса популярным товаром в магазинах стали дезинфицирующие средства, стоимость которых выросла, а также упехом у покупателей пользуется и 80-градусная водка Liviko.

"Мы производим ее годами, и действительно стоит признать, что в марте мы продали в девять раз больше, чем обычно", - сказал председатель правления Liviko Янек Калви ERR.