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«Барселона» объявила о сокращении рабочего дня и зарплат. Игроки против

Barcelona's Chilean midfielder Arturo Vidal (L) receives a yellow card from German referee Felix Brych (R) during the UEFA Champions League round of 16 first-leg football match between SSC Napoli and FC Barcelona at the San Paolo Stadium in Naples on February 25, 2020. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP)

ФОТО: FILIPPO MONTEFORTE/AFP

«Барселона» объявила о принятии ряда решений в связи с кризисной ситуацией, обусловленной пандемией коронавируса, передает Sports.ru.

В четверг члены совета директоров клуба провели заседание по видеосвязи и решились на несколько шагов, чтобы смягчить экономические последствия кризиса. Меры касаются как спортивного, так и неспортивного персонала клуба.

Речь идет о сокращении рабочего дня сотрудников и, как следствие, о пропорциональном сокращении зарплат, предусмотренных контрактами.

Схожие проблемы с выплатой зарплат сейчас испытывают клубы по всей Европе. В Ла Лиге снизить зарплаты игрокам также планирует «Атлетико».

«Меры, которые клуб хочет осуществить, опираются на трудовое законодательство в соответствии с критериями соразмерности и, прежде всего, справедливости.

Цель – возобновить деятельность клуба как можно скорее», – говорится в заявлении «Барселоны».

Ранее стало известно, что каталонцы предложили игрокам пойти на понижение зарплаты на 70%, но футболисты отказались.

Кроме того, «Барселона» предоставила спортивные объекты клуба в распоряжение департамента здравоохранения Женералитета Каталонии (высший орган самоуправления автономного сообщества – прим. Sports.ru) для борьбы с коронавирусом.

«Барса» также запустила программу, в рамках которой будет информировать и опекать всех членов клуба старше 80 лет.

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