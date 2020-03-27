«Барселона» объявила о сокращении рабочего дня и зарплат. Игроки против

В четверг члены совета директоров клуба провели заседание по видеосвязи и решились на несколько шагов, чтобы смягчить экономические последствия кризиса. Меры касаются как спортивного, так и неспортивного персонала клуба.

Речь идет о сокращении рабочего дня сотрудников и, как следствие, о пропорциональном сокращении зарплат, предусмотренных контрактами.

Схожие проблемы с выплатой зарплат сейчас испытывают клубы по всей Европе. В Ла Лиге снизить зарплаты игрокам также планирует «Атлетико».

«Меры, которые клуб хочет осуществить, опираются на трудовое законодательство в соответствии с критериями соразмерности и, прежде всего, справедливости.

Цель – возобновить деятельность клуба как можно скорее», – говорится в заявлении «Барселоны».

Ранее стало известно, что каталонцы предложили игрокам пойти на понижение зарплаты на 70%, но футболисты отказались.

Кроме того, «Барселона» предоставила спортивные объекты клуба в распоряжение департамента здравоохранения Женералитета Каталонии (высший орган самоуправления автономного сообщества – прим. Sports.ru) для борьбы с коронавирусом.