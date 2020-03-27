Макгрегор отдаст миллион евро на борьбу с коронавирусом

Макгрегор опубликовал переписку с министром финансов Ирландии. Средства, переданные 31-летним спортсменом, пойдут на приобретение средств защиты для медиков, которые борются с пандемией в провинции Ленстер.

24 марта боец призвал ирландские власти усилить меры по карантину во время распространения коронавируса. Макгрегор отметил, что необходимо закрыть аэропорты и ряд учреждений, которые не предоставляют услуги первой необходимости.