Важная информация для любителей шашлыков и отдыха на природе

По словам руководителя отдела по надзору за пожарной безопасностью Тагне Тяхе, при разведении костра или гриле на природе нужно быть предельно осторожным и внимательным, потому что даже маленькая ошибка при использовании открытого огня может привести к тяжёлым последствиям.

«Забытый костер может легко послужить началом большого возгорания, которое будет опасно как для природы, так и для людей и их домов. Если трава сухая, то ветер очень быстро разнесёт огонь дальше, так может разгореться масштабный пожар, который взять под контроль уже очень сложно», - сказала Тагне Тяхе.

Из-за распространения коронавируса в Эстонии сейчас действует чрезвычайное положение, поэтому людям запрещено собираться в компании более двух человек. Перемещаться можно только с членами семьи, соблюдая при этом дистанцию с другими людьми минимум два метра. Учитывая эту ситуацию, прогулки на природе и гриль лучше оставить на будущее, когда ограничения больше не будут действовать.

Тёплая погода привела к резкому увеличению числа возгораний. За последние две недели в Эстонии произошло 65 пожаров в лесах и на открытой местности, из них некоторые были очень обширными.

Во время пожароопасного периода костры можно разжигать только в специально отведённых для этого местах. Разводя костры, следует как в лесу, так и на природе или на своем участке следовать требованиям безопасности. Перед тем, как разводить костёр, мы советуем изучить правила местного самоуправления – на густо населённой территории разведение костров может быть запрещено, также могут быть указания, что разрешается использовать для разжигания костра.

Костёр можно разжигать только при слабом ветре и при этом внимательно следить, чтобы искры не летели на легко воспламеняющиеся материалы. Место для костра нужно выбирать на безопасном расстоянии от домов и леса. Открытый огонь никогда не оставляйте без присмотра, лучше дать ему догореть, потушить водой или засыпать песком. Очень важно проследить, чтобы костёр не поджёг сухую траву и не разросся в пожар.

Спасательный департамент напоминает, что сжигание прошлогодней сухой травы запрещено круглый год!

Памятка безопасного разведения костра:

Костер можно разводить только на невозгораемой поверхности, а вокруг костра не должно быть легковоспламеняющихся предметов. Сам костер должен находится на безопасном расстоянии от зданий и леса.

Огонь можно разводить при безветренной погоде или при слабом ветре (не более 5 м/с). При этом следует следить за направлением ветра, чтобы искры от огня не попали на близстоящие дома, лес или легковоспламеняющиеся материалы.

В саду в костре можно сжигать только сухую древесину, картон и бумагу.

В пожароопасное время костер должен находиться на расстоянии 20 метров от леса.

Костер диаметром меньше 1 метра должен находиться на расстоянии не менее 8 метром от дома или мест хранения горючих материалов.

Костер диаметром больше 1 метра должен находиться на расстоянии не менее 15 метром от дома или мест хранения горючих материалов.

Разводя костер необходимо иметь под рукой первоочередные средства для тушения огня (ведро с водой или огнетушитель).

Огонь нельзя оставлять без присмотра. Уходящий последним должен убедиться в том, что пламя полностью потушено.