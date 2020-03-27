Победивший COVID-19 житель Эстонии: самая большая группа риска – это те, у кого нет симптомов

В общественных местах всем людям следует думать, что они являются переносчиками коронавируса, сказал в передаче Ringvaade на канале ETV переболевший коронавирусом Тыну Вилипуу (48).
Когда Тыну Вилипуу узнал, что был в компании, у члена которой обнаружили COVID-19, то остался на карантине и стал следить за своим здоровьем, но ни одного симптома коронавируса у себя не обнаружил. Затем, в начале болезни, у него пропали обоняние и вкус, но кашля не было, а трудности с дыханием были больше связаны с психологическим аспектом, передает Rus.ERR.
Эстонец убежден, что самая большая группа риска – люди, у которых нет симптомов, уверенные в том, что они здоровы: «На самом же деле они могут быть разносчиками вируса. Я сам тому отличный пример».