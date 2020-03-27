Март Хабакук: школы Эстонии необходимо перевести на единую облачную платформу виртуального обучения

Для дальнейшего развития системы образования и реализации оперативных изменений представляется разумным перевод учебной работы школ Эстонии в полном объеме на одну из ведущих глобальных платформ виртуального обучения (т. н. LMS, или Learning Management System), считает канцлер Estonian Business School (EBS) Март Хабакук.
По оценке Хабакука, это не просто позволит эстонским школам быть лучше готовыми к возможным чрезвычайным ситуациям, но и в обычных обстоятельствах позволит учителям и школам эффективнее обмениваться передовым опытом. Учащиеся же получат доступ к стремительно развивающимся и меняющимся решениям в сфере виртуального обучения.
"Первая неделя дистанционного обучения четко продемонстрировала, насколько неоднородна готовность наших школ к проведению цифрового обучения. Немалую долю неразберихи внес широчайший выбор доступных инструментов реализации виртуального обучения. Выбор программного обеспечения, необходимого для функционирования виртуальной школы, лег на плечи школ и учителей – многие из них не обладали нужными для этого опытом и компетенцией, а также не располагали достаточным для принятия информированного решения временем. В результате было потрачено немало времени и нервов, ведь сориентироваться в обилии решений и инструментов очень непросто", - сказал он.
По словам Хабакука, был сделан бы огромный шаг вперед в развитии эстонской системы образования, если бы все образовательные учреждения осуществили переход на одну из лучших доступных в мире открытых облачных платформ виртуального обучения, которую можно можно будет перевести на эстонский язык и интегрировать в нее все необходимое (произведенный в Эстонии и за рубежом контент, собрания электронных курсов и уникальные инструменты, которыми пользуются учебные заведения). Введенное чрезвычайное положение подарило возможность взять на вооружение во всех образовательных учреждениях и на всех ступенях обучения одну из лучших глобальных платформ виртуального обучения, спланировав и проведя все необходимые мероприятия еще до начала следующего учебного года. Хороший инструмент одновременно станет данью уважения работе учителей, которые как никогда нуждаются в профессиональной поддержке в области инфотехнологий.
"EBS может поделиться собственным опытом. На выбор современной платформы виртуального обучения у нас ушло около полугода. К счастью, занимались мы этим в 2017 году. Под современной платформой виртуального обучения я подразумеваю среду, где есть все необходимое для учащегося: календарь, учебные результаты, программа обучения, учебные материалы, возможность предоставления отзывов, оценки, групповые беседы, предзаписанные лекции, рекомендованная литература и пр. Среду, которая позволяет на уроке выполнять виртуальную работу в группах, задавать вопросы, делать пометки в электронных учебных материалах, проводить тесты и экзамены, куда можно загружать домашние задания. Место, где учитель может отслеживать прогресс самостоятельной работы учеников и давать ответы на возникшие вопросы, а безопасный доступ ко всему, что необходимо для учебы, можно получить с телефона, планшета или обычного компьютера", - сказал он.
Хабакук сообщил, что на практике это означало, что, когда неделю назад было принято решение перейти на виртуальный формат обучения, учащимся и преподавателям EBS не пришлось устанавливать новые программы и учиться ими пользоваться. "Не претерпело никаких изменений и расписание занятий. Лекции и семинары проходят в обычном объеме и в привычное время, но при этом их можно посмотреть и позднее. В Таллинне и Хельсинки переход на виртуальное обучение университета, где обучается 1400 человек, и гимназии на 120 учеников был в полном объеме осуществлен за один день и без привлечения сторонней помощи", - подытожил он.