Март Хабакук: школы Эстонии необходимо перевести на единую облачную платформу виртуального обучения

По оценке Хабакука, это не просто позволит эстонским школам быть лучше готовыми к возможным чрезвычайным ситуациям, но и в обычных обстоятельствах позволит учителям и школам эффективнее обмениваться передовым опытом. Учащиеся же получат доступ к стремительно развивающимся и меняющимся решениям в сфере виртуального обучения.

"Первая неделя дистанционного обучения четко продемонстрировала, насколько неоднородна готовность наших школ к проведению цифрового обучения. Немалую долю неразберихи внес широчайший выбор доступных инструментов реализации виртуального обучения. Выбор программного обеспечения, необходимого для функционирования виртуальной школы, лег на плечи школ и учителей – многие из них не обладали нужными для этого опытом и компетенцией, а также не располагали достаточным для принятия информированного решения временем. В результате было потрачено немало времени и нервов, ведь сориентироваться в обилии решений и инструментов очень непросто", - сказал он.

По словам Хабакука, был сделан бы огромный шаг вперед в развитии эстонской системы образования, если бы все образовательные учреждения осуществили переход на одну из лучших доступных в мире открытых облачных платформ виртуального обучения, которую можно можно будет перевести на эстонский язык и интегрировать в нее все необходимое (произведенный в Эстонии и за рубежом контент, собрания электронных курсов и уникальные инструменты, которыми пользуются учебные заведения). Введенное чрезвычайное положение подарило возможность взять на вооружение во всех образовательных учреждениях и на всех ступенях обучения одну из лучших глобальных платформ виртуального обучения, спланировав и проведя все необходимые мероприятия еще до начала следующего учебного года. Хороший инструмент одновременно станет данью уважения работе учителей, которые как никогда нуждаются в профессиональной поддержке в области инфотехнологий.

"EBS может поделиться собственным опытом. На выбор современной платформы виртуального обучения у нас ушло около полугода. К счастью, занимались мы этим в 2017 году. Под современной платформой виртуального обучения я подразумеваю среду, где есть все необходимое для учащегося: календарь, учебные результаты, программа обучения, учебные материалы, возможность предоставления отзывов, оценки, групповые беседы, предзаписанные лекции, рекомендованная литература и пр. Среду, которая позволяет на уроке выполнять виртуальную работу в группах, задавать вопросы, делать пометки в электронных учебных материалах, проводить тесты и экзамены, куда можно загружать домашние задания. Место, где учитель может отслеживать прогресс самостоятельной работы учеников и давать ответы на возникшие вопросы, а безопасный доступ ко всему, что необходимо для учебы, можно получить с телефона, планшета или обычного компьютера", - сказал он.