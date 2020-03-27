Автобусная фирма Go Bus вновь сокращает объем междугородних линий

По словам директора компании Go Bus Андрея Мяндла, очень важно, чтобы автобусное сообщение на общеэстонских междугородних линиях продолжилось, несмотря на сложное положение. «Для очень многих людей, которые могут нас обслуживать, спасать и защищать, продолжение автобусного сообщения имеет очень большое значение. На автобусах передвигается множество медицинских работников, полицейских, спасателей, а также тех людей, рабочее место которых находится вдали от места жительства и которые ежедневно заботятся о том, чтoбы у нас во время кризиса был хлеб на столе. Поэтому мы делаем все от себя зависящее, чтобы, несмотря на более редкий график, автобусное сообщение в Эстонии продолжалось и в пределах возможного восстанавливаем те отправления, которые были из-за недостатка пассажиров отменены», - отметил он.

С субботы будут отменены некоторые отправления на линиях Таллинн-Хаапсалу и Таллинн-Раквере, а также прекращены рейсы на Хийумаа. Исходя из этого, будут возобновлены некоторые рейсы на направлении Таллинн-Хаапсалу.

Директор Go Bus напоминает, что при пользовании общественным транспортом для препятствования распространению вируса необходимо следовать требованиям, установленным руководителем чрезвычайного положения. «Водители автобусов большей частью пожилые люди, входящие в группу риска заражения этим вирусом, а потому мы просим, как в интересах водителей, так и себя и других пассажиров, соблюдать между собой дистанцию. Проездные билеты заранее приобретайте перед рейсом в интернете или, в крайнем случае, у водителя при помощи банковской карты. В случае появления симптомов болезни следует при возможности избегать передвижения на общественном транспорте и использовать все средства для того, чтобы не передавать вирус дальше», - сказал Мяндла.