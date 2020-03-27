Пт, 27.03.2020
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Футболист "Аякса" вышел из комы спустя почти три года

Полузащитник «Аякса» Абдельхак Нури потерял сознание во время товарищеского матча.

ФОТО: Roland Krivec/DeFodi.de/imago/DeFodi

 Футболист амстердамского "Аякса" Абдельхак Нури, получивший необратимые повреждения мозга, вышел из комы спустя два года и восемь месяцев, сообщает Р-Спорт.

Нури был введен в состояние искусственной комы 8 июля 2017 года после контрольной игры с немецким "Вердером", во время которой он потерял сознание и упал на газон. Позже врачи диагностировали "серьезное и необратимое повреждение головного мозга".

По информации газеты Algemeen Dagblad., игрок на данный момент может сидеть в инвалидной коляске и принимать пищу.

«Он давно не был дома, но сейчас, когда он вернулся, он чувствует себя лучше, чем в больнице. Он знает, где он находится, он вернулся в привычную среду, он со своей семьей.

Аппи больше не в коме, он очнулся. Он спит, ест, чихает, у него есть отрыжка. Но он не встает с кровати, он к ней прикован и все еще сильно зависит от нас.

В хорошие дни Абдельхак может общаться, например, давать утвердительный ответ бровями. Но ему нелегко это делать. То, что просто для нас, для него спорт высших достижений.

Мы разговариваем с ним так, словно он здоров. Мы вовлекаем его в свои разговоры, смотрим с ним футбол, он смотрит. Замечаем, что ему нравится – он часто выражает эмоции, часто улыбается. И это здорово, это заставляет нас по-настоящему ценить улыбку», – цитирует брата Нури, Абдеррахима, Voetbal International.

«Может ли он выздороветь? Мы верим в чудо. Это тяжелое испытание для нас, но мы продолжим бороться и приложим все усилия.

Хотим, чтобы Аппи поправился. Мы должны заботиться о нем как можно лучше», – приводит слова отца Нури, Мохаммеда, De Telegraaf.

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