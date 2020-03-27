Если пить серебряную воду, можно ли спастись от коронавируса?

«Такой аппаратик вы нигде больше не найдете. В Европе только у меня. Он вас действительно может спасти. Сейчас я скажу, от чего. Во-первых, от 650 патогенных бактерий, которые вызывают разные болезни. Смертельные болезни», - так в одном из видео рассказывает его автор Эдмунд Айзкалнс. Он объясняет, что это «сильнейшее антибактериальное средство на Земле», которым он спасает себя и призывает это делать и остальных.

Рекламируемое Айзкалнсом средство - особенный аппарат, который растворяет в воде частички серебра. Национальный институт здоровья США объясняет, что у серебра есть антибактериальное действие, если использовать наружно - например, на раны или ожоги. Однако никакого, если употреблять внутрь. Если регулярно употреблять внутрь, человек приобретает аргироз - необратимое окрашивание кожи в серо-синий цвет.

Служба продовольственной безопасности США в начале марта разослала предупреждение ряду распространителей пищевых добавок, которые продают вещества с серебром для профилактики Covid-19 о введении в заблуждение и не соответствующие действительности высказывания, о чем Re:Check писал ранее.

ФОТО: Re:baltica

«Люди берут научный термин и примитивным, магическим способом его интерпретируют», - об этом и других случаях говорит физик, профессор Латвийского университета Вячеслав Кащеев. Он объясняет, что пить соли серебра никому не рекомендуется: то, что ионы серебра могут быть немного бактерицидными, не значит, что их нужно употреблять, так же как со средствами дезинфекции для рук - их ведь никто не пьет, говорит профессор.

Re:Check связалось с Айзкалнсом, он не смог указать на исследования в последние десятилетия, чтобы доказать эффективность серебра. Он сослался на публикации, проведенные в России и Украине 30 и более лет назад, а также на свой личный опыт.