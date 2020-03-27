Читатель – Марту Хельме: зачем винить инфопространство, если у глупости нет национальности?

И если в условиях чрезвычайного положения и распространения коронавируса ожидаешь, что политики будут стараться изо всех сил сплотить общество, чтобы преодолеть проблемы было проще и быстрее, они умудряются в очередной раз сесть в лужу. Когда мне вчера удалось заглянуть на местные новостные порталы, с удивлением прочитал заявление нашего министра внутренних дел Марта Хельме о том, что русскоязычное население Эстонии живет в каком-то другом инфопространстве. И это, по его мнению, является серьезной проблемой.

И хоть господин Хельме не уточнил, доставляют ли проблемы абсолютно все русскоязычные жители страны или какая-то их часть, люди поняли сказанное во время правительственной пресс-конференции примерно так: эти русские не интересуются происходящим в стране, они не читают местные новостные издания, не смотрят местные телеканалы, а всю информацию о чрезвычайном положении и коронавирусе узнают только с помощью пропагандистских российских СМИ, поэтому они массово нарушают условия карантина, шляются толпами по улицам и торговым центрам, а заодно убеждают свое окружение в том, что в новом вирусе нет ничего опасного. Возможно, такие люди действительно существуют, но поскольку у глупости нет национальности, я бы на месте политиков старался избегать столь резких заявлений. Зачем нам лишний повод для межнациональной розни?

Поскольку я не могу говорить за всех, то скажу как минимум за себя и за свое окружение. Я работаю в довольно крупной международной компании, владею четырьмя языками. По этой причине имею возможность черпать информацию не только в эстонских СМИ, но и в российских, англоязычных и немецких. Благодаря тому, что у меня есть коллеги из десятков стран мира, я имею возможность узнавать о происходящем на их родине из первых рук.

Вы не поверите, господин министр, но среди русскоязычного население нашей страны достаточно много людей, владеющих как минимум двумя иностранными языками, что позволяет им получать информацию в неискаженном виде — то есть без перевода. И эти люди не только умеют потреблять всю эту информацию, но и анализировать, чтобы в конечном итоге сформировать свою точку зрения по тому или иному вопросу.

Еще раз повторюсь: у глупости нет национальности. Как и у пофигизма. Человеку просто может быть все равно, что происходит вокруг, так как он решил, что лично для него вирус не представляет опасности, либо он и вовсе выдумка, а что там будет с окружающими — ему все равно. Потому что ему все равно, а не потому, что он русский, эстонец, украинец или еще кто-то. А инфопространство, в котором обитают подобные люди, играет последнюю роль в формировании их взглядов на мир.

В этой связи, господин Март Хельме, призываю вас, а также всех членов правительства страны, не пытаться заработать очки в глазах своего электората, а постараться сплотить общества в это непростое время.