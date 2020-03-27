Пт, 27.03.2020
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  • Чрезвычайное положение не помеха: желающих бесплатно выучить эстонский язык призывают пройти консультацию

Чрезвычайное положение не помеха: желающих бесплатно выучить эстонский язык призывают пройти консультацию

Эстонско-русский словарь.

ФОТО: Пеэтер Ланговитс

Фонд интеграции консультирует по телефону и электронным каналам связи взрослых, которые желают приступить к изучению эстонского языка. По итогам консультации регистрируются пожелания и возможности обратившегося, и позднее его приглашают пройти бесплатное обучение в домах эстонского языка Фонда интеграции или в языковых фирмах.

«Попасть на бесплатные курсы Фонда интеграции могут все заинтересованные в изучении языка взрослые люди, пройдя онлайн-регистрацию, которая проводится два-три раза в год, или придя на консультацию, – сказала руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар. – Поскольку в связи с чрезвычайным положением комплектация курсов и регистрация на них отложены, то именно сейчас есть хорошая возможность пройти консультацию, проанализировать пожелания и возможности и оставить нам свои данные, чтобы уже без дополнительной регистрации начать обучение, когда курсы возобновятся».

Консультанты помогают проанализировать потребности и уровень владения языком каждого обратившегося и предлагают наиболее подходящий вариант для изучения языка. С помощью консультантов можно также составить план обучения и подготовиться к началу учебного процесса. Консультанты оказывают поддержку и в выборе материалов для самостоятельного изучения языка.

Тем, кто пройдет консультацию, больше не нужно будет проходить онлайн-регистрацию на курсы. Им будет предложена возможность приступить к обучению в домах эстонского языка Фонда интеграции или в языковой фирме, являющейся партнёром фонда в проведении языкового обучения.

Зарегистрироваться на консультацию можно по адресу info@integratsiooniinfo.ee или по бесплатному инфотелефону 800 9999.

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