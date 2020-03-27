Коронавирус не помеха: "Реал" готов купить Погба за девятизначную сумму

Как сообщает As, прошлым летом мадридский клуб пытался снизить цену на француза, однако «Юнайтед» не пошел на это. Теперь же «МЮ» готов продать Погба «Реалу» за 100 млн евро в летнее трансферное окно. Более того, сумма сделки может стать еще ниже из-за кризиса в мировом футболе, связанного с коронавирусом.

«Манчестер Юнайтед» готов отпустить Погба, потому что сейчас его уход не станет слишком болезненным для клуба. Англичане довольны Бруну Фернандешем, который пополнил состав «МЮ» зимой, а также надеются подписать Джека Грилиша из «Астон Виллы».

Контракт Погба с «МЮ» рассчитан до лета 2021 года. В клубе понимают, что если по завершении этого сезона не удастся договориться с ним о новом контракте, то лучшим решением станет его продажа.

Ранее сообщалось, что «Реал» откажется от трансфера Погба из-за хорошей игры хавбека Федерико Вальверде, а также Мартина Эдегора, выступающего за «Реал Сосьедад» на правах аренды.