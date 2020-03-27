Штурм магазина Sportland: последняя буря перед затишьем

С помощью этой меры государство пытается избежать ситуаций, подобных той, которая произошла позавчера в магазине Sportland в тартуском торговом центре Lõunakeskus, где после сообщения о начале кампании скидок собралось недопустимо большое в условиях чрезвычайного положения количество людей.

В среду вечером в социальных сетях были размещены фотографии, на которых видны беспорядки в магазине Sportland. Сеть магазинов решила развернуть обширную рекламную кампанию, как в интернет-магазине, так и в обычных магазинах. Это привлекло большое количество людей в магазины, несмотря на то, что правительство во вторник вечером приняло новые меры, согласно которым в общественных местах рядом могут находиться только двое, а с остальными следует держать дистанцию не менее двух метров.

Вчера сеть Sportland извинилась через социальные сети за безответственное поведение и заявила, что закроет все свои физические запасы, пока государство не решит, что нормальная жизнь может продолжиться. Владелец Sportland Аре Алтрая объяснил, что нынешняя ситуация является новой для всех и что предприниматели - не роботы, а люди, которые, к сожалению, могут ошибаться.

«Предоставление 50-процентной скидки было желанием внести вклад в доступность спортивных возможностей на фоне общей незащищенности людей», - объяснил причину дисконтных продаж Алтрая, добавив что определенно было ошибкой распространять скидки на обычные магазины.

Комментируя произошедшее в Sportland, Юри Ратас сказал, что государство следит за происходящим и наказывает торговцев, которые не соблюдают государственные правила безопасности. «Я тоже прошу людей: сегодня не время ходить в магазины за такими акциями. Это прямая угроза распространения вируса», - добавил Ратас.

Закон о чрезвычайных ситуациях налагает штраф в размере до 20 000 евро на юридическое лицо за несоблюдение законного распоряжения руководителя по чрезвычайным ситуациям. Поскольку Sportland закрыла свои магазины после того, как поняла ошибку, в их отношении такие санкции применены не будут.

Согласно Закону о торговле, местное самоуправление может наложить штраф в размере 640 евро на торговцев, которые не выполняют требования. Люди, которые игнорируют запрет на пребывание в запрещенном месте, могут быть оштрафованы на 2000 евро.

Начиная с сегодняшнего дня большинству магазинов в торговых центрах придется закрыться. Открытыми могут быть только продуктовые магазины, аптеки, торговые точки телекоммуникационных компаний, отделения банков, посылочные автоматы и магазины, торгующие или сдающие в аренду вспомогательные средства и медицинское оборудование.