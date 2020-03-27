Вопрос читателя: что делать, если в семье появился зараженный коронавирусом?

Доктор Пыльдер говорит, что больного человека следует как можно лучше изолировать и дома. «Отдельная комната, принимать пищу в отдельной комнате. Если больной выходит из комнаты (в туалет или помыться), лучше ему быть в маске, чтобы уберечь остальных. Другие члены семьи должны тщательно мыть руки и пытаться держаться подальше от заболевшего».

С симптомами выходить из дома нельзя — если только не надо идти в больницу. Члены семьи не должны ходить на работу и должны оставаться дома (за исключением представителей жизненно важных профессий, которые обязаны идти на работу).