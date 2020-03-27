Вопрос читателя: что делать, если в семье появился зараженный коронавирусом?

Семейный врач таллиннского Кивимяэского центра семейных врачей доктор Лемби Пыльдер ответила на вопрос читателя Postimees, что делать в ситуации, если среди членов семьи появился зараженный коронавирусом.
Доктор Пыльдер говорит, что больного человека следует как можно лучше изолировать и дома. «Отдельная комната, принимать пищу в отдельной комнате. Если больной выходит из комнаты (в туалет или помыться), лучше ему быть в маске, чтобы уберечь остальных. Другие члены семьи должны тщательно мыть руки и пытаться держаться подальше от заболевшего».
С симптомами выходить из дома нельзя — если только не надо идти в больницу. Члены семьи не должны ходить на работу и должны оставаться дома (за исключением представителей жизненно важных профессий, которые обязаны идти на работу).
Доктор Пыльдер говорит, что если дома хорошая изоляция, есть вероятность, что другие не заболеют, но это очень оптимистический сценарий. «Хотя у многих заболевание протекает с легкими признаками вирусного заболевания, безусловно, подход, что лучше переболеть, не является правильным. Болезнь может обернуться совершенно неожиданно. Даже у здорового человека могут быть скрытые заболевания, которые именно во время этого вируса могут стать роковыми. Изоляция — пока лучшая возможность ограничить распространение вируса», - отмечает Пыльдер.