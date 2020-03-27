Важное нововведение: в Эстонии меняется система, на тестирование можно попасть не только через своего семейного врача

«Министерство социальных дел совместно с обществом семейных врачей Эстонии, Департаментом здоровья и Больничной кассой запускают систему дежурных Центров семейных врачей. Мы должны быть готовыми к ситуации, когда часть Центров семейных врачей могут сами нуждаться в помощи из-за заболевания работников, а также к тому, что пациенты могут временно потерять контакт со своим семейным врачом в то время, как спрос на услуги первой помощи только растет. Дежурные врачи готовы консультировать людей как в выходные, так и в праздники и при необходимости направлять на тестирование на COVID-19», – сказал министр социальных дел Танель Кийк.

По словам главы общества семейных врачей Эстонии, доктора Ле Валликиви, постепенный запуск дежурных Центров семейных врачей позволит людям по всей Эстонии получать помощь семейных врачей, и система скорой помощи и больниц останется только для серьезных случаев. «При необходимости телефоны и электронные письма будут направлены из Центра семейных врачей в дежурный центр и будет создана возможность для приема пациентов с острой необходимостью. И в дежурных центрах предпочтителен удаленный контакт, на место пациента вызывают только в том случае, если этого требует состояние его здоровья и прием должен быть назначен заранее», – пояснила доктор Ле Валликиви.