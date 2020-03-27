Пт, 27.03.2020
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Видео и блог ⟩ Глава Департамента статистики Эстонии: анализ передвижения - это не слежка

Департамент здоровья.

ФОТО: Sander Ilvest

Сегодня, 27 марта, в 12 часов состоялась ежедневная пресс-конференция ведомств о ситуации в стране. Rus.Postimees вел прямую трансляцию и блог.

В пресс-конференции приняли участие отвечающая за организацию первого уровня помощи в штабе Департамента здоровья руководитель сети здравоохранения Министерства социальных дел Хели Палусте, министр государственного управления Яак Ааб и директор Департамента статистики Март Мяги. Темами пресс-конференции стали обзор ситуации в стране, запуск дежурного центра семейных врачей и приостановка лечения сетей больниц вне государственной системы (стоматология, частная медицина), а также нынешнее положение заказов средств индивидуальной защиты.

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