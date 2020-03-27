Чрезвычайное положение на треть снизило количество мелких ДТП

«Прошлая неделя стала знаковой, поскольку в стране вступили в силу более строгие ограничения на передвижение. Это тут же сказалось на дорожном движении – по некоторым данным, за неделю интенсивность движения по дорогам Таллинна снизилась на треть. Это заметно и по нашей статистике рассмотрения ущерба. Для Эстонии это действительно исключительная ситуация», – сказала руководитель отдела по рассмотрению ущерба ERGO Катерина Лепвальтс.

На прошлой неделе число связанных с дорожным страхованием случаев, о которых сообщалось в ERGO, снизилось на 36%, а сообщений о случаях, связанных со страхованием каско, было на 23% меньше, чем на первых неделях марта.