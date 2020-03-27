Чрезвычайное положение на треть снизило количество мелких ДТП

Из-за объявленного в стране чрезвычайного положения заметно снизилось число ущербов от дорожно-транспортных происшествий, демонстрирует статистика ERGO. На прошлой неделе в страховую компанию ERGO поступило на 30% меньше заявлений об ущербе в сравнении с первыми неделями марта. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года падение составило 32%.
«Прошлая неделя стала знаковой, поскольку в стране вступили в силу более строгие ограничения на передвижение. Это тут же сказалось на дорожном движении – по некоторым данным, за неделю интенсивность движения по дорогам Таллинна снизилась на треть. Это заметно и по нашей статистике рассмотрения ущерба. Для Эстонии это действительно исключительная ситуация», – сказала руководитель отдела по рассмотрению ущерба ERGO Катерина Лепвальтс.
На прошлой неделе число связанных с дорожным страхованием случаев, о которых сообщалось в ERGO, снизилось на 36%, а сообщений о случаях, связанных со страхованием каско, было на 23% меньше, чем на первых неделях марта.
«Классический страховой случай каско это, в первую очередь, столкновения с незначительными повреждениями, которые часто происходят на парковках торговых центров. Теперь же, когда посещения торговых центров и передвижения в целом коснулись дополнительные ограничения, есть основания полагать, что в ближайшие недели количество связанных с транспортными средствами заявлений об ущербе еще несколько сократится, – прокомментировала Лепвальтс. – Радует, что в текущем кризисе есть хоть что-то хорошее, а снижение количества дорожно-транспортных происшествий однозначно можно назвать положительным моментом».