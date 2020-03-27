Сегодня открывается первое в Эстонии бесконтактное офисное здание

Для сокращения контактов между людьми здание будет переведено на видео-охрану. Арендаторы офисов могут войти в свои помещения с помощью использования биометрической идентификации в смартфоне. По сравнению с обычной карточкой-ключом - это большой шаг вперед в плане безопасности.

По словам члена правления Ninja Solutions AS Мадиса Лааса, перепрограммирование бизнес-центра стартовало еще до начала пандемии вируса Covid-19, но распространение вируса ускорило процесс внедрения. «Мы можем переделать любое смарт-здание в бесконтактный офис за 10 дней. Это предполагает наличие предварительно интегрированного оборудования, а также клиента, открытого для сотрудничества. Трогать ручки дверей и нажимать кнопки лифта больше нет необходимости - все это можно сделать со своего смартфона», - говорит он.

По словам Федора Полякова, члена правления компании Direct Invest, управляющей зданием, администраторы офисного здания могут довести социальное дистанцирование до максимума. «На сегодняшний день мы не знаем, как долго продлится эпидемия. Очевидно, что она не закончится через несколько недель. В здании находятся сотни рабочих мест, и, несмотря на то, что люди сейчас работают удаленно, время от времени кому-то нужно зайти в офис. Технология дает возможность арендаторам выбрать бесконтактное решение», - говорит он.

Здание охраняется без присутствия человека. Это решение было разработано при сотрудничестве с самой крупной эстонской охранной фирмой USS. В помещения с ограниченным доступом можно попасть при только помощи биометрической идентификации на смартфоне. По словам председателя правления USS Grupp Рауля Паруски, эта технология изменит уклад работы охранных фирм. «Работа охранника есть и будет оставаться необходимой, но не для всех объектов. На многих объектах содержание работы охранника изменится. Не обязательно присутствовать на месте постоянно, нужно следить за экранами различных объектов и, при необходимости, информировать патрули о необходимости вмешательства», - сказал он.