COVID-19 катком прошелся по всем: автошколы Эстонии рассказали о выживании в разгар коронавируса

Владелец Rakvere Autokool OÜ Тармо Тянаваотс рассказал, что в целях безопасности они не проводят учебные поездки, не говоря уже о проходящих в классах теоретических занятиях. По словам Тянаваотса, они рассматривают вариант возобновить учебные поездки, но только на грузовиках, если смогут приобрести средства защиты в нужном количестве. Исключение касается грузовиков потому, что в кабине между инструктором и учеником имеется достаточное расстояние, чтобы избежать риска заражение. В настоящий момент осуществляется закупка средств защиты.

Тянаваотс отметил, что к отмене учебных поездок клиенты отнеслись с пониманием. «Никто не протестовал», - сказал он. По его данным, учебные поездки продолжает OÜ Autosõit. Тянаваотс общался с коллегами из этой автошколы и те якобы говорили, что каждый решает сам, что им делать в этой ситуации.

Владелец акционерного общества Tapa Autokool Неэме Кюльмаллик заявил, что они прекратили обучение вождению на категорию В (легковые автомобили). Обучение на категорию С (грузовики) продолжается, и даже для военнослужащих на закрытой территории Сил обороны.

На вопрос о средствах защиты Неэме Кюльмаллик отметил, что маска во время учебной поездки в какой-то степени даже может помешать ученику или инструктору. Поэтому он не счел возможным во время чрезвычайного положения продолжать занятия. Кюльмаллик также замечал в уезде автомобили OÜ Autosõit, которые продолжают свою работу.

Член правления OÜ Autosõit Индрек Мадар подтвердил, что они проводят обучение вождению на категории A-, B-, C- и E. Примерно три недели назад они стали дезинфицировать все автомобили после каждой поездки. Дезинфицирующим средством обрабатывают руль, рычаг переключения передач, дверные ручки, окна, приборную доску и другие чаще всего используемые в автомобили детали. Во вторник в школу поступит очередная партия дезинфицирующих средств.

Маски инструкторы не используют, да и их, к сожалению, сейчас невозможно достать в Эстонии. По словам Мадара, приветствуется, если ученик приходит на урок со своими средствами защиты. Что касается решения главы кризисной комиссии правительства ЭР, согласно которому в общественном месте вместе могут находиться только два человека, то в OÜ Autosõit так давно и заведено: в машине одновременно могут быть ученик и его инструктор.

Занятия по теории проходят в стопроцентном объеме, но дистанционно, поскольку от Департамента шоссейных дорог было получено разрешение на э-обучение. «Также мы создали электронную учебную платформу OÜ Autosõit для сдачи и проверки всех проверочных и контрольных работ», - добавил Мадар.

Член правления OÜ Autosõit подчеркнул, что они никого не заставляют приходить на уроки по вождению. Если человек чувствует себя плохо, он может в интернете отменить урок. Сейчас разрабатывается система, согласно которой, отменивший урок в связи с плохим самочувствием учеником в течение последующих 14 дней не может забронировать новое занятие.