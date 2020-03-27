Видео ⟩ В условиях запрета бары заменили продажу алкоголя платой за место и налогом с пробки

- С 27 марта все бары и рестораны должны закрываться не позднее 22:00
- В последние дни МуПо проверяет, завершается ли продажа алкоголя вовремя
- В некоторых барах бывает несколько разных проверок за ночь
Уже больше недели закрыты двери ночных клубов, а продажа алкоголя в барах запрещена после десяти часов вечера, но ограничения и страх перед коронавирусом не смогли сломить привычку людей устраивать вечеринки на выходных. Алкорейд Таллиннской муниципальной полиции показал, что по-прежнему есть бары, в которых полно людей, пишет Postimees.
22 марта. Ласнамяэ. Ночь на воскресенье, половина первого. Сотрудники муниципальной полиции входят в бар Well Cafe Club. Вечеринка в разгаре: играет музыка, танцпол переполнен, на столах напитки. МуПо делает пометку в отчете: людей в состоянии алкогольного опьянения много, возможно, несколько десятков.
Главный инспектор МуПо по Ласнамяэ Шахрияр Абдуллаев, который следит за порядком в районе уже 15 лет, удивляется тому, что хотя легендарное место "У Палыча" впервые решило закрыться, ниша не пустует.
Чтобы проверить, продавался ли алкоголь после 10 вечера, чиновники просят показать им последние чеки из кассы. «Мы не собираемся смотреть в стакан каждого клиента и спрашивать, где он приобрел спиртное», - говорит Абдуллаев. Барменша говорит, что не продает алкоголь.
Но пьяная девушка, ожидающая во в дворе полицейского патруля, чтобы вернуться домой, признается, что пила виски и водку в баре. По ее словам, последний напиток она купила полчаса назад. Сейчас 00.34. Инспектор спрашивает у девушки, продается ли алкоголь всем желающим. «Мне дали. Но не всем. Некоторым отказывают. Но кто пьяный... » Фраза девушки остается незавершенной.
Со своей бутылкой
Well Cafe Club извещает в социальных сетях, что, хотя продажа алкоголя запрещена, общение не запрещено. На выходные бар перешел на так называемый новый формат. «Другими словами, за 20 евро вы можете сидеть в баре и пить крепкий алкоголь с чистой совестью», - уcмехается главный инспектор.
Это означает, что c клиентов просят деньги за вход и что на месте можно употреблять алкоголь, который они приносят с собой. Также был введен прейскурант: плата за пробку в пять евро за литр легкого алкоголя и в два раза больше - за крепкий алкоголь. Существует также правило, что если официант бара подозревает, что кто-то болен, он может запретить ему находиться в баре. Однако неясно, на основе чего оценивается состояния здоровья.
Администратор бара объясняет инспекторам, что бар просто предлагает людям возможность выпить и отдохнуть после рабочей недели.
«Чтобы людям не приходилось делать это дома, и они могли бы избегать возникновения шума. Им как бы предлагают место, - резюмирует Аблуллаев логику администратора. - Сейчас мы ничего не можем сделать с ними. Но они сделали себе очень хорошую антирекламу», - признает чиновник МуПо, добавляя, что этот бар теперь остается на радаре инспекторов.
Время продажи на чеке
В Ласнамяэ МуПо проверяет в среднем 15 баров каждый день, в течение недели не было оформлено ни одного нарушения. В общей сложности инспекторы МуПо и Департамента полиции и погранохраны, а также помощники полицейских осмотрели более ста баров, пабов и казино в столице.
Из отчетов выясняется, что, например, бар Mimino в Кристийне привлек внимание полным бокалом вина на столе перед клиентом. Хотя владелец бара утверждал, что это вино было куплено давно, на самом деле это произошло всего за несколько минут до проверки, то есть после 10 вечера.
В другом баре официант пожаловался, что клиенты сами просят алкоголь. «Клиент пришел со своей кружкой и попросил налить ему туда. Я отказалась», - сказала барменша.
Работники баров уже знакомы с чиновниками МуПо, потому что видят их каждый день. Например, в винотеке Plan B, где сидела компания с напитками, официанты бросились объяснять, что это частная вечеринка и напитки были заказаны до 22:00. А официант бара Kolm Lõvi был в курсе того, что чиновники могут делать контрольные закупки, и в случае ошибки бар может остаться без алкогольной лицензии.
Бар Bogi в Кесклинне за выходные посетили 20-30 человек. Клиенты, однако, сохраняют все чеки для их демоснтрации при необходимости. «На самом деле, было два или три человека, которые не знали о запрете», - сказал муниципальным полицейским один из посетителей в пятницу.
Рейды продолжатся
Однако многие бары закрылись или собираются закрыться из-за жесткого контроля и возможных предписаний. «Вчера (20 марта - ред.) покупателей не было, сегодня тоже. Сегодня (21 марта - ред.) мы работаем до конца дня и закрываем двери, пока что-то не изменится, потому что так работать невозможно», - заявил в субботу представитель одного бара.
Хотя большинство баров смирились с ограничениями на продажу алкоголя, МуПо заверяет, что рейды будут продолжаться. Начиная с 27 марта, бары и рестораны должны закрываться не позднее 22 часов, после чего разрешены только продажа продуктов питания и напитков с собой и доставка на дом.