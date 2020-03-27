Видео ⟩ В условиях запрета бары заменили продажу алкоголя платой за место и налогом с пробки

22 марта. Ласнамяэ. Ночь на воскресенье, половина первого. Сотрудники муниципальной полиции входят в бар Well Cafe Club. Вечеринка в разгаре: играет музыка, танцпол переполнен, на столах напитки. МуПо делает пометку в отчете: людей в состоянии алкогольного опьянения много, возможно, несколько десятков.

Главный инспектор МуПо по Ласнамяэ Шахрияр Абдуллаев, который следит за порядком в районе уже 15 лет, удивляется тому, что хотя легендарное место "У Палыча" впервые решило закрыться, ниша не пустует.

Чтобы проверить, продавался ли алкоголь после 10 вечера, чиновники просят показать им последние чеки из кассы. «Мы не собираемся смотреть в стакан каждого клиента и спрашивать, где он приобрел спиртное», - говорит Абдуллаев. Барменша говорит, что не продает алкоголь.

Но пьяная девушка, ожидающая во в дворе полицейского патруля, чтобы вернуться домой, признается, что пила виски и водку в баре. По ее словам, последний напиток она купила полчаса назад. Сейчас 00.34. Инспектор спрашивает у девушки, продается ли алкоголь всем желающим. «Мне дали. Но не всем. Некоторым отказывают. Но кто пьяный... » Фраза девушки остается незавершенной.

Со своей бутылкой

Well Cafe Club извещает в социальных сетях, что, хотя продажа алкоголя запрещена, общение не запрещено. На выходные бар перешел на так называемый новый формат. «Другими словами, за 20 евро вы можете сидеть в баре и пить крепкий алкоголь с чистой совестью», - уcмехается главный инспектор.

Это означает, что c клиентов просят деньги за вход и что на месте можно употреблять алкоголь, который они приносят с собой. Также был введен прейскурант: плата за пробку в пять евро за литр легкого алкоголя и в два раза больше - за крепкий алкоголь. Существует также правило, что если официант бара подозревает, что кто-то болен, он может запретить ему находиться в баре. Однако неясно, на основе чего оценивается состояния здоровья.

Администратор бара объясняет инспекторам, что бар просто предлагает людям возможность выпить и отдохнуть после рабочей недели.

«Чтобы людям не приходилось делать это дома, и они могли бы избегать возникновения шума. Им как бы предлагают место, - резюмирует Аблуллаев логику администратора. - Сейчас мы ничего не можем сделать с ними. Но они сделали себе очень хорошую антирекламу», - признает чиновник МуПо, добавляя, что этот бар теперь остается на радаре инспекторов.

Время продажи на чеке

В Ласнамяэ МуПо проверяет в среднем 15 баров каждый день, в течение недели не было оформлено ни одного нарушения. В общей сложности инспекторы МуПо и Департамента полиции и погранохраны, а также помощники полицейских осмотрели более ста баров, пабов и казино в столице.