Большая часть сектора обслуживания осталась без компенсации со стороны государства

Глава Центрального союза профсоюзов и член совета Кассы страхования от безработицы Пеэп Петерсон сказал, что во время обсуждения финансовой помощи сектору обслуживания вопрос договоров поручения поднимался, но в первую очередь решили разобраться с трудовыми договорами, поскольку работающих на их основании людей гораздо больше. «В случае с договорами поручения потребуется время. Подчеркну, что Центральный союз профсоюзов всегда призывал не заключать договоры поручения», - заявил он.

Петерсон добавил, что совет обсуждал, каковы налоговые поступления в случае с договорами поручения — получалось что-то около трех миллионов евро в год. Если говорить о трудовом договоре, то она составила 200 млн евро в год.

По словам Петерсона, нельзя оставлять в беде и людей, работавших по договору поручения, поскольку, по мнению Госсуда, помощь должны получать все, кто платит с зарплаты налог. По этой причине совету Кассы страхования от безработицы придется снова обсудить вопрос финансовой помощи, потому что в противном случае Госсуд может признать нынешнее решение противозаконным, потому что может усмотреть в сложившейся ситуации неравное обращение.

Обсуждение не закончилось

Главный специалист отдела коммуникаций Кассы страхования от безарботицы Лаури Кооль сказал, что с помощью компенсаций хотят предотвратить сокращения, но сократить могут только работающих по трудовому договору. «Договор подряда и поручения были созданы для других целей. Работающих на их основании людей в несколько раз меньше», - сказал он. Кооль добавил, что с договорами нередко бывает так, что когда дела идут в гору, людей не интересует, как оформлены их трудовые отношения, а в случае проблем эта тема становится как никогда важной.

Главный специалист коммуникационного отдела Министерства социальных дел Оскар Лепик сказал, что более точную ифнормацию на тему договоров поручения можно будет ополучить завтра, поскольку совет Кассы планирует обсудить финансовую помощь предприятиям. «Мы понимаем, что работавшим по договору поручения людям непросто в нынешней ситуации», - сказал он.

Договор подряда – это договор оказания услуг, который обычно заключают тогда, когда договариваются об изготовлении или изменении какой-либо вещи, либо достижении с помощью оказания услуг другого условленного результата (например, ремонт квартиры). При выполнении рабочих заданий подрядчик обычно может сам решать, где, каким образом и в какое время он делает работу. Договор подряда всегда срочный. Стороны договора называются подрядчиком и заказчиком.

Договор поручения – это договор оказания услуг, который подходит в случае, когда договариваются о выполнении конкретной задачи (например, о проведении лекции). Результат работы не обязательно должен совпадать с результатом, который ожидает доверитель (например, представление в судебном споре). Стороны договора называются поверенным и доверителем.