Большая часть сектора обслуживания осталась без компенсации со стороны государства

В секторе обслуживания широко распространено использование договоров поручения. Это означает, что сотрудникам многих предприятий не полагается компенсация со стороны государства, которая призвана помочь предприятиям, оказавшимся в непростом положении в связи с распространением коронавируса, пишет Postimees.
В связи с объявленным в стране чрезвычайным положением, начиная с сегодняшнего вечера все кафе и рестораны должны закрываться в 22.00. После этого времени еду можно продавать только на вынос, либо клиенты могут заказывать доставку домой. В связи с отсутствием клиентов многие рестораны и кафе уже закрыли двери и были вынуждены столкнуться с серьезными финансовыми потерями. Вместе с туристическим сектором сфера обслуживания несет в условиях кризиса самые большие потери, но в то же время государственную финансовую помощь получат далеко не все.
В условиях для получения компенсации от Кассы страхования от безработицы сказано, что одним критериев для получения денежной помощи является трудовой договор. В этом случае работник может рассчитывать на получение 70 процентов своего брутто-дохода. В то же время в сфере обслуживания чаще используется договор поручения, который не позволяет потерявшему работу человеку рассчитывать на компенсацию.
Исполнительный директор Союза отелей и ресторанов Маарика Лийвамяги в курсе данной проблемы и союз уже обратил на нее внимание. «Договор поручения очень часто используется в сфере обслуживания, потому что в высокий сезон нанимают дополнительную рабочую силу. Также многие люди хотят иметь более гибкий график, чтобы работать в нескольких местах», - пояснила она.
По словам Лийвамяэ, несправедливо, когда работающим на основании договор поручения не возмещают потерянный доход, так как люди со своего дохода точно так же платят взнос по страхованию от безработицы.
Образцовое свинство
«По моему мнению, это образцовое свинство», - сказал глава ресторана Leib и бистро Lore Кристьян Пеяске. По его словам, поскольку большая часть задействованных в сфере обслуживания людей нередко работают с частичной трудовой занятостью или на нескольких работах, разумнее заключать с сотрудниками договор поручения, поскольку трудовой договор не столь гибкий. «Нам бы пришлось каждый месяц переделывать трудовой договор в соответствии с рабочей нагрузкой сотрудника», - сказал он.
Пеяске также возмущен тем, что хоть предприятие и платит все налоги (включая взнос по страхованию от безработицы), за счет которых сейчас выплачивают компенсации, их работники остались без финансовой помощи.
Если бы в условиях компенсации не было упоминания трудового договора, на финансовую помощь могла бы рассчитывать большая часть предприятий сектора обслуживания. Например, в связи с чрезвычайным положением оборот ресторана Leib упал на 100 процентов, потому что заведение закрылось. Бистро Lore продает еду на вынос, а также предлагает доставку на дом. Но оборот также упал на внушительные 95%. Если ранее на предприятии работало 50 человек, то теперь на полную ставку работают только два человека.
Пеяске выразил надежду, что данный нюанс случайно упустили из вида в связи со спецификой данной сферы. В противном случае весь сектор оказался бы по ударом.
Глава Центрального союза профсоюзов и член совета Кассы страхования от безработицы Пеэп Петерсон сказал, что во время обсуждения финансовой помощи сектору обслуживания вопрос договоров поручения поднимался, но в первую очередь решили разобраться с трудовыми договорами, поскольку работающих на их основании людей гораздо больше. «В случае с договорами поручения потребуется время. Подчеркну, что Центральный союз профсоюзов всегда призывал не заключать договоры поручения», - заявил он.
Петерсон добавил, что совет обсуждал, каковы налоговые поступления в случае с договорами поручения — получалось что-то около трех миллионов евро в год. Если говорить о трудовом договоре, то она составила 200 млн евро в год.
По словам Петерсона, нельзя оставлять в беде и людей, работавших по договору поручения, поскольку, по мнению Госсуда, помощь должны получать все, кто платит с зарплаты налог. По этой причине совету Кассы страхования от безработицы придется снова обсудить вопрос финансовой помощи, потому что в противном случае Госсуд может признать нынешнее решение противозаконным, потому что может усмотреть в сложившейся ситуации неравное обращение.
Обсуждение не закончилось
Главный специалист отдела коммуникаций Кассы страхования от безарботицы Лаури Кооль сказал, что с помощью компенсаций хотят предотвратить сокращения, но сократить могут только работающих по трудовому договору. «Договор подряда и поручения были созданы для других целей. Работающих на их основании людей в несколько раз меньше», - сказал он. Кооль добавил, что с договорами нередко бывает так, что когда дела идут в гору, людей не интересует, как оформлены их трудовые отношения, а в случае проблем эта тема становится как никогда важной.
Главный специалист коммуникационного отдела Министерства социальных дел Оскар Лепик сказал, что более точную ифнормацию на тему договоров поручения можно будет ополучить завтра, поскольку совет Кассы планирует обсудить финансовую помощь предприятиям. «Мы понимаем, что работавшим по договору поручения людям непросто в нынешней ситуации», - сказал он.
Договор подряда – это договор оказания услуг, который обычно заключают тогда, когда договариваются об изготовлении или изменении какой-либо вещи, либо достижении с помощью оказания услуг другого условленного результата (например, ремонт квартиры). При выполнении рабочих заданий подрядчик обычно может сам решать, где, каким образом и в какое время он делает работу. Договор подряда всегда срочный. Стороны договора называются подрядчиком и заказчиком.
Договор поручения – это договор оказания услуг, который подходит в случае, когда договариваются о выполнении конкретной задачи (например, о проведении лекции). Результат работы не обязательно должен совпадать с результатом, который ожидает доверитель (например, представление в судебном споре). Стороны договора называются поверенным и доверителем.
Чтобы иметь право на компенсацию, предприятие должно соответствовать трем условиям: сокращение оборота по крайнее мере на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на предприятии должно быть по крайнее мере 30 процентов не занятых работой сотрудников, а зарплаты должны сократиться по крайнее мере на 30 процентов от обычного уровня.
Важно учитывать, что Касса страхования от безработицы возместит 70% средней брутто-зарплаты за предшествующие 12 месяцев, но не более, чем 1000 евро. В то же время у работодателя есть обязанность платить работнику не менее 150 евро, а также платить соответствующие налоги на рабочую силу.