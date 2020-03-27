Топ-7 вопросов о сменивших из-за коронавируса формат «Сумасшедших днях» в Stockmann

1. Правда ли, что «Сумасшедшие дни» проходят только в онлайн-магазине, и идти универмаг Stockmann нет смысла?

Кампанию «Сумасшедшие дни» все обычно ждут с нетерпением, и она привлекает в магазин множество покупателей. Поскольку мы хотим снизить риск распространения коронавируса, и важнейшим аспектом для нас является безопасность клиентов и наших работников, в этот раз мы ждем всех в онлайн-магазине «Сумасшедших дней». Физически в универмаге Stockmann кампания в этом году не проводится, а ее товары не выставлены в магазине, но он по-прежнему открыт для наших клиентов, несмотря на некоторые ограничения. Мы впервые продлили продолжительность «Сумасшедших дней» до двух недель, и это должно позволить всем спокойно сделать выбор, сидя на диване у себя дома.

2. Чем «Сумасшедшие дни» в онлайн-магазине отличаются от предыдущих кампаний? Выбор, по-видимому, меньше?

Во время «Сумасшедших дней» по-прежнему можно найти множество высококачественных товаров известных брендов по хорошей цене. Ассортимент, по сравнению с предыдущими кампаниями, даже шире и интереснее – онлайн-магазин дал нам хорошую возможность разнообразить выбор товаров. В то же время количество товаров все-таки ограничено. Самые популярные продаются буквально за секунды, и их нельзя забронировать. Так что можно руководствоваться принципом «кто успел, тот и съел». Большим отличием от предыдущих кампаний можно назвать то обстоятельство, что пищевых продуктов в ассортименте «Сумасшедших дней» в онлайн-магазине нет. Вместо этого мы сделали возможной доставку продуктов в сотрудничестве с Bolt Food. Также стоит иметь в виду, что косметика появится в продаже на сайте «Сумасшедших дней» только с пятницы, 27 марта. Кстати, ее тоже можно заказать на дом через Bolt Food. Ознакомиться с ассортиментом «Сумасшедших дней» можно по ссылке crazydays.com. Покупки на сайте можно сделать до 5 апреля.

3. Онлайн-магазин «Сумасшедших дней» оказался на английском языке. Это неправильный сайт?

Онлайн-магазин «Сумасшедших дней» действительно на английском языке, поскольку это международный онлайн-магазин концерна Stockmann Group, но не стоит беспокоиться по этому поводу. Выбрать товар можно точно так же, как в онлайн-магазинах на эстонском языке, и заказ доберется до вас независимо от того, в каком месте Эстонии вы сейчас находитесь, и куда заказываете. Мы учли предпочтения жителей Эстонии и добавили возможность оплатить заказ, пройдя по ссылке в интернет-банк.

4. Сколько времени займет доставка товара? Из-за кризиса в связи с коронавирусом товар может застрять на границе?