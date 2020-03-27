Топ-7 вопросов о сменивших из-за коронавируса формат «Сумасшедших днях» в Stockmann

Расположенный в центре Таллинна универмаг Stockmann объявил, что в связи с чрезвычайным положением из-за коронавируса «Сумасшедшие дни» этой весной состоятся только в онлайн-магазине. Жители Эстонии ждали эту кампанию, которая началась в среду, и, разумеется, Stockmann получил множество уточняющих вопросов от потребителей. Менеджер по маркетингу Stockmann Катре Уйбомяэ дает разъяснения.
1. Правда ли, что «Сумасшедшие дни» проходят только в онлайн-магазине, и идти универмаг Stockmann нет смысла?
Кампанию «Сумасшедшие дни» все обычно ждут с нетерпением, и она привлекает в магазин множество покупателей. Поскольку мы хотим снизить риск распространения коронавируса, и важнейшим аспектом для нас является безопасность клиентов и наших работников, в этот раз мы ждем всех в онлайн-магазине «Сумасшедших дней». Физически в универмаге Stockmann кампания в этом году не проводится, а ее товары не выставлены в магазине, но он по-прежнему открыт для наших клиентов, несмотря на некоторые ограничения. Мы впервые продлили продолжительность «Сумасшедших дней» до двух недель, и это должно позволить всем спокойно сделать выбор, сидя на диване у себя дома.
2. Чем «Сумасшедшие дни» в онлайн-магазине отличаются от предыдущих кампаний? Выбор, по-видимому, меньше?
Во время «Сумасшедших дней» по-прежнему можно найти множество высококачественных товаров известных брендов по хорошей цене. Ассортимент, по сравнению с предыдущими кампаниями, даже шире и интереснее – онлайн-магазин дал нам хорошую возможность разнообразить выбор товаров. В то же время количество товаров все-таки ограничено. Самые популярные продаются буквально за секунды, и их нельзя забронировать. Так что можно руководствоваться принципом «кто успел, тот и съел». Большим отличием от предыдущих кампаний можно назвать то обстоятельство, что пищевых продуктов в ассортименте «Сумасшедших дней» в онлайн-магазине нет. Вместо этого мы сделали возможной доставку продуктов в сотрудничестве с Bolt Food. Также стоит иметь в виду, что косметика появится в продаже на сайте «Сумасшедших дней» только с пятницы, 27 марта. Кстати, ее тоже можно заказать на дом через Bolt Food. Ознакомиться с ассортиментом «Сумасшедших дней» можно по ссылке crazydays.com. Покупки на сайте можно сделать до 5 апреля.
3. Онлайн-магазин «Сумасшедших дней» оказался на английском языке. Это неправильный сайт?
Онлайн-магазин «Сумасшедших дней» действительно на английском языке, поскольку это международный онлайн-магазин концерна Stockmann Group, но не стоит беспокоиться по этому поводу. Выбрать товар можно точно так же, как в онлайн-магазинах на эстонском языке, и заказ доберется до вас независимо от того, в каком месте Эстонии вы сейчас находитесь, и куда заказываете. Мы учли предпочтения жителей Эстонии и добавили возможность оплатить заказ, пройдя по ссылке в интернет-банк.
4. Сколько времени займет доставка товара? Из-за кризиса в связи с коронавирусом товар может застрять на границе?
Товар, заказанный в «Сумасшедшие дни», доставляется клиентам в среднем в период от 1 до 14 дней с момента совершения покупки. На основании актуальной информации можно надеяться, что кризис в связи с коронавирусом на эти сроки сильно не повлияет. Если вследствие чрезвычайного положения возникнут задержки, мы незамедлительно сообщим об этом клиентам. Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы заказы были доставлены в обещанные сроки.
5. Как вы обеспечиваете чистоту товаров при их упаковке и отправке?
Stockmann значительно повысил эффективность мер по гигиене на территории своих магазинов. Мы обеспечили свой персонал необходимыми средствами для регулярной дезинфекции рук. Также все работники универмага Stockmann, которые занимаются упаковкой и отправкой товаров, получили инструкции, как в данном положении защитить себя и окружающих и замедлить распространение вируса. Мы продолжаем наблюдать за ситуацией в связи с коронавирусом и вносим изменения согласно рекомендациям правительства и экспертов по здравоохранению.
6. Можно ли обменять либо вернуть товары, купленные по кампании «Сумасшедшие дни»?
Товары, купленные по кампании в онлайн-магазине «Сумасшедших дней», к сожалению, нельзя обменять, поскольку продаются они в течение ограниченного срока. Но их можно вернуть – вместо обычного срока возврата в 14 дней при покупке в онлайн-магазине «Сумасшедших дней» право на возврат товара действует в течение 30 дней. Возвращаемый товар должен быть в оригинальной упаковке, которую не открывали. Удобнее, быстрее и, конечно, гигиеничнее всего возвращать покупку через посылочный терминал, и мы рекомендуем выбрать этот способ пересылки. Для этого лучше сохранить SMS или электронное письмо от посылочного терминала, поскольку в нем содержится код для возврата товара.
7. В свете кризиса, связанного с коронавирусом, будут ли «Сумасшедшие дни» проводиться в дальнейшем?
«Сумасшедшие дни» обязательно будут проводиться в дальнейшем. Мы следим за ситуацией, и время покажет, как именно эта легендарная кампания будет организована – только через онлайн-магазин, как сейчас, или в универмаге Stockmann и онлайн-магазине, как прошлой осенью. Это одна из самых долгожданных кампаний в году, и Stockmann намерен делать ее все лучше и лучше.