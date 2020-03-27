Бывший сотрудник: вопиющая некомпетентность Департамента здоровья

Готовность Департамента здоровья Эстонии справляться с кризисной ситуацией критикуют все больше. Есть те, кто считает, что департамент работает хорошо, но есть и такие, кто ставит под вопрос умение генерального директора руководить в сложившейся обстановке. Они задаются вопросом, почему к опасности не отнеслись со всей серьезностью раньше и слишком медленно реагировали на советы ученых, пишет Postimees.
Несколько дней назад бывшая член Центристской партии Эвелин Сепп в радиопередаче «О ситуации в стране» предложила министру социальных дел Танелю Кийку, чтобы тот сделал доброе дело и попросил руководителя Департамента здоровья положить на стол заявление об уходе: «Ни один генерал, не справляющийся со своей работой, не командует на войне, а война – это не то место, где людям представляется возможность потренироваться». Сепп отметила, что каждый следующий день Мерике Юрило на посту генерального директора Департамента здоровья ведет страну к полной катастрофе.
Лишь несколько дней спустя кардиолог Северо-Эстонской региональной больницы Эно-Мартин Лотман спросил у Кийка, к чьим мнениям и оценкам прислушивается министр, и привел несколько советов по обузданию распространения вируса, еще больше ужесточив ограничения.
Не скупится на стрелы критики и Эстонской союз зубных врачей. Есть и другие специалисты, у которых накопились вопросы.
С Postimees связался бывший работник Департамента здоровья, который еще недавно занимал там пост руководителя среднего звена, и рассказал о царящей внутри учреждения враждебной обстановке. По его словам, отделы между собой не ладят и нередко возникают ситуации, когда во время совещаний начинаются упреки и крик. «Это неконструктивная среда», - говорит он.
Самой большой нынешней ошибкой он считает медленное реагирование на коронавирус и недостаточную готовность к ситуации: «Это длилось уже недели, когда Мартин Кадай выступил перед общественностью и сказал, что не нужно беспокоиться и до нас вирус не дойдет. Создавали ложное чувство безопасности у людей. Они не принимали никаких решений, и большой ошибкой было разрешить приезд итальянской волейбольной команды на Сааремаа». По оценке бывшего работника, Кийк слишком доверял Департаменту здоровья, а последний, ввиду собственной некомпетентности, не решался предпринять что-то конкретное.
В отсутствии готовности департамент обвиняет и ученый Марек Страндберг: «Главной проблемой Департамента здоровья было то, что в тот момент, когда в Ухани вспыхнула эпидемия, они не были готовы понять, что происходит».
5 февраля Страндберг написал генеральному директору департамента Юрило письмо, в котором спросил, что они планируют делать. Ответ, по словам Страндберга, был обтекаемым, мол, не будут делать ничего, пока что-то не начнут делать в Европе. Когда дети начали возвращаться с зимних каникул, Страндберг проинформировал правительство о том, что было бы разумно отправлять возвращающихся из путешествий в карантин. На это ответили, что речь идет о крайне непропорциональной мере воздействия.
Преступный матч на острове
Это был тот момент, когда он понял, что у государственных служащих, которые должны предупреждать возможные риски, нет ни понимания, ни достаточного образования, чтобы предположить, что означает экспоненциальный рост. Они отказывались верить в то, что человек, не имеющий симптомов, может заражать окружающих. По словам Страндберга, еще 2 марта на совещании Таллиннской кризисной комиссии представители департамента говорили, что введение ограничений непропорционально.
5 марта, к началу волейбольного матча департамент отправил в местный спортивный клуб условия, но напрямую приезд итальянцев из эпицентра заболевания в Эстонию не запретили: «Департамент здоровья действительно одобрил допуск итальянцев на Сааремаа? В таком случае это преступление. Они не могут сказать, что они не представляли, к чему это не приведет. Поскольку если они не представляли, то они, к сожалению, не выполнили предписание, сделанное Департаменту здоровья, суть которого заключается в том, что они обязаны всё предусмотреть. Согласно постановлению, они должны быть проактивными, предвидеть риски, но они были реактивными. Департамент здоровья как уполномоченный орган, который должен заниматься профилактикой, профилактикой и борьбой: они с этим не справились, и их выводы, что они сделал все, что смогли… Они не сделали, что могли!»
Бывший работник считает причиной этого то, что у руководителей отделов Департамента здоровья нет медицинского образования: «Это ведет к принятию неправильных решений и медленному реагированию». И в случае генерального директора он говорит, что стиль управления бывшего работника полиции Юрило принес с собой то, что департамент сосредоточен, прежде всего, на ведении производства и исполнения связанных с ним финансовых целей: «Учреждение, которое должно заниматься здоровьем населения, ставит перед собой цель каждый год заниматься определенным количеством врачей».
Дальше Европы не видят
Юрило не захотела комментировать эти утверждения. На вопросы, отправленные генеральному директору, ответил один из руководителей кризисного штаба Мартин Кадай, который на протяжении всего кризиса был главным спикером департамента. Кадай заверил, что Эстония, в том числе и Департамент здоровья, в борьбе с вирусом ведут себя адекватно и для обеспечения готовности и работы системы здравоохранения они сделали все, что можно при имеющихся финансовых ресурсах.
«При составлении прогнозов и оценке опасности, Департамент здоровья исходил из научно обоснованных данных, в том числе и прежде всего на оценках рисках ВОЗ и Европейского центра профилактики и борьбы с болезнями (ECDC)», - объяснил он.
По словам Кадая, применяющиеся ограничения и иные меры должны быть в балансе с известными угрозами, а их применение нужно вводить так, чтобы как можно меньше нарушить нормальную жизнь общества. Поэтому, по словам Кадая, ограничения вводились в правильное время.
Департамент здоровья реорганизует свою деятельность
- На прошлой неделе правительственная кризисная комиссия назначила ответственным за покупку дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты министра государственного управления Яака Ааба.
- В начале недели медицинским руководителем кризисного штаба Департамента здоровья стал руководитель центра скорой помощи Северо-Эстонской региональной больницы Аркадий Попов.
- Вчера советник по развитию здоровья Министерства социальных дел Рагнар Вайкнеметс возгласил кризисный штаб Департамента здоровья.
Составленный в феврале прогноз Департамент здоровья решил не обнародовать: по словам Юрило, это было сделано для того, чтобы избежать паники. Возникла неразбериха: а кому его вообще показывали? Пару дней назад Кийк заверил Postimees, что обсуждал прогноз с департаментом в начале марта. А Марек Страндберг говорит, что 12 марта он спросил у Майлис Репс и Танеля Кийка, если в Эстонии подтверждены 35 случаев заражения, представил ли Департамент здоровья правительству свою модель, которая описывала бы процесс роста, и оба ответили отрицательно.
«Несколько дней назад руководитель Департамента здоровья выступила с утверждением, что какие-то модели были составлены еще в середине февраля. Это или ложь, или блеф, поскольку 12 марта члены правительства сказали, что этого не сделано. Если какие-то модели все же имелись, то у меня такой вопрос: почему эта модель не была представлена правительству?» - сказал Страндберг.
Главная проблема связана с анализами
Больше всего Департамент здоровья критикуют за решение брать анализы преимущественно у представителей групп риска.
«Говорится, что мы должны больше защищать группы риска. Это правильно. Но если тут же говорится, что поэтому больше никого проверять не будут, то это утверждение глубоко неадекватное. Да, мы должны брать анализы у тех, кто входит в другие группы, чтобы знать, вдруг кто-то из них нуждается в срочном лечении. Прежде всего, мы должны брать анализы у тех, кто окружает группы риска», - объяснил Страндберг и добавил, что поскольку массового забора анализов не производят, то неизвестен и рисунок, как инфекция по Эстонии распределяется.
Ограничив забор анализов, правительство все же сделало какие-то выводы и решило открыть в нескольких городах мобильные пункты. В то же время, всего за несколько дней до этого, Департамент здоровья приказал Курессаареской больнице закрыть подъезд, посчитав это риском. На это отреагировала местная медсестра скорой помощи Ангела Сийнор: «Утверждение Департамента здоровья, что наша работа вызвала риски, поскольку мы берем анализы у здоровых людей, показывает лишь малый интерес департамента к нашей работе. Ни один человек, у которого взяли анализ, не был здоровым. Мы четко следовали инструкции Департамента здоровья».
Статистика внезапно взлетела до небес
Вчера возникла большая неразбериха из-за неожиданного скачка – 134 – числа поставленных диагнозов. По словам советника по СМИ департамента Эйке Кингсепп, были представлены данные за два дня, поскольку изменился метод сбора информации. В результате изменений, лаборатории стали добавлять данные в систему быстрее, но это перевернуло с ног на голову прежнюю статистику анализов и результатов.
Заступивший в должность медицинского руководителя кризисного штаба Департамента здоровья руководитель центра скорой помощи Северо-Эстонской региональной больницы Аркадий Попов выразил в интервью Postimees надежду на то, что кризисное управление теперь станет более ясным, а линии приказов станут короче, поскольку в дальнейшем решения будут принимать медики, а не чиновники. Также для всех больниц будут составлены общие руководства к действию.
По оценке Страндберга, сейчас крайне важно, чтобы и обычные люди получили четкие инструкции, как вести себя в изоляции и кризисной ситуации. Ограничения должны быть жестче, все контакты сведены к минимуму и правила ясны для всех.
«Я не знаю, какова кадровая политика министерства, но получается так, что структура должна работать, совершивших ошибку людей не отстраняют или не оценивают ошибку, но это цепочка ошибок, прикрытая коммуникационным сбоем, которая не позволяет нам принимать решения. Я не исключаю, что некомпетентность при принятии решений забралась слишком высоко», - сказал Страндберг.
Критически относится к заявлениям Департамента здоровья и 15 лет занимавшийся связями с общественностью и кризисной коммуникацией писатель Сассь Хенно, по оценке которого, департамент последовательно давал недостаточные оценки опасности и инструкции поведения: «Своими разговорами о мытье рук, которое, конечно, является одним из методов профилактики, их коммуникация приводила к тому, что люди до сих пор не воспринимали ситуацию всерьез и не сидели дома».
Рабочая среда в департаменте нацелена на помощь друг другу
По оценке министра социальных дел Танеля Кийка, распространение коронавируса – это крайне серьезное испытание для всего мира, а система здоравоохранения Эстонии, Департамент здоровья и государство в целом в пределах своей осведомленности в борьбе с распространением вируса действует своевременно и адекватно.
«Ситуация как в Эстонии, так и во всем мире сложная и постоянно меняется, к сожалению, в еще более худшем направлении. Постоянно нужно быть готовыми к новым решениям, дополнении прежних мер и выборе новых направлений на основании новых полученных данных», - объяснил Кийк. Сейчас правительство 220 миллионами евро поддержит больницы, скорую помощь, семейных врачей, Департамент здоровья и другие внеплановые расходы медицинских структур.
Он опроверг утверждение бывшего работника Департамента здоровья, что там работают некомпетентные люди: «Есть врачи, медицинские сестры, есть химики, физики и представители других сфер. У всех работающих в департаменте эпидемиологов имеется высшее образование, у некоторых даже несколько. В процессе принятия решений задействованы как врачи и специалисты по разным направлениям, так и ученые».
Также он опроверг слова о том, что внутри департамента царит дух враждебности: «На основании моего опыта могу сказать, что работники Департамент здоровья и всего сектора здравоохранения полностью посвятили себя работе, рабочая атмосфера в департаменте деловая и направлена на поддержку друг друга».