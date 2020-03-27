Бывший сотрудник: вопиющая некомпетентность Департамента здоровья

Критически относится к заявлениям Департамента здоровья и 15 лет занимавшийся связями с общественностью и кризисной коммуникацией писатель Сассь Хенно, по оценке которого, департамент последовательно давал недостаточные оценки опасности и инструкции поведения: «Своими разговорами о мытье рук, которое, конечно, является одним из методов профилактики, их коммуникация приводила к тому, что люди до сих пор не воспринимали ситуацию всерьез и не сидели дома».

Рабочая среда в департаменте нацелена на помощь друг другу

Министр социальных дел Танель Кийк. ФОТО: Madis Veltman

По оценке министра социальных дел Танеля Кийка, распространение коронавируса – это крайне серьезное испытание для всего мира, а система здоравоохранения Эстонии, Департамент здоровья и государство в целом в пределах своей осведомленности в борьбе с распространением вируса действует своевременно и адекватно.

«Ситуация как в Эстонии, так и во всем мире сложная и постоянно меняется, к сожалению, в еще более худшем направлении. Постоянно нужно быть готовыми к новым решениям, дополнении прежних мер и выборе новых направлений на основании новых полученных данных», - объяснил Кийк. Сейчас правительство 220 миллионами евро поддержит больницы, скорую помощь, семейных врачей, Департамент здоровья и другие внеплановые расходы медицинских структур.

Он опроверг утверждение бывшего работника Департамента здоровья, что там работают некомпетентные люди: «Есть врачи, медицинские сестры, есть химики, физики и представители других сфер. У всех работающих в департаменте эпидемиологов имеется высшее образование, у некоторых даже несколько. В процессе принятия решений задействованы как врачи и специалисты по разным направлениям, так и ученые».

Также он опроверг слова о том, что внутри департамента царит дух враждебности: «На основании моего опыта могу сказать, что работники Департамент здоровья и всего сектора здравоохранения полностью посвятили себя работе, рабочая атмосфера в департаменте деловая и направлена на поддержку друг друга».