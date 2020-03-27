Галерея ⟩ Словно конец света: в торговых центрах жизнь остановилась

С сегодняшнего дня в торговых центрах по всей Эстонии закрыты все коммерческие магазины, которые не предлагают населению жизненно важные услуги, пишет Postimees.
Это означает, что закрыться было вынуждено большинство расположенных в торговых центрах магазинов. Продолжать работу могут лишь продуктовые магазины (включая специализированные - например, магазин сыров), аптеки, пункты продаж предприятий связи, банковские конторы, посылочные автоматы и магазины, в которых продаются или сдаются в аренду вспомогательные средства и медицинское оборудование.
Сами по себе двери торговых центров не закроются, поскольку у людей должен оставаться доступ в аптеки и продуктовые магазины.
Пресс-служба правительства уточнила, что цель закрытия торговых центров состоит не в ограничении ассортимента, а в минимизации совместного пребывания людей в закрытых помещениях общественного пользования.
Читатель Postimees посетил торговые центры Kristiine и Rocca al Mare уже после введения новых ограничений и запечатлел открывшуюся картину.