Галерея ⟩ Словно конец света: в торговых центрах жизнь остановилась

Это означает, что закрыться было вынуждено большинство расположенных в торговых центрах магазинов. Продолжать работу могут лишь продуктовые магазины (включая специализированные - например, магазин сыров), аптеки, пункты продаж предприятий связи, банковские конторы, посылочные автоматы и магазины, в которых продаются или сдаются в аренду вспомогательные средства и медицинское оборудование.

Сами по себе двери торговых центров не закроются, поскольку у людей должен оставаться доступ в аптеки и продуктовые магазины.

Пресс-служба правительства уточнила, что цель закрытия торговых центров состоит не в ограничении ассортимента, а в минимизации совместного пребывания людей в закрытых помещениях общественного пользования.