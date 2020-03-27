DPD призывает использовать бесконтактную доставку посылок

Руководитель по продажам и маркетингу DPD Янек Кивимурд объяснил, что для борьбы с распространением вируса уже некоторое время назад предприятие приняло ряд мер, позволяющих сократить физические контакты между людьми. Например, клиенты не ставят подписи на сканерах, а курьеры передают посылки бесконтактным образом. «Еще до начала пандемии мы разрабатывали функцию, при помощи которой клиенты могли бы пользоваться бесконтактной доставкой. В сложившейся ситуации мы существенно ускорили работу над этим проектом и уже смогли запустить его. Мы призываем клиентов пользоваться новой возможностью в нашей среде самообслуживания, поскольку она заметно упрощает и ускоряет доставку посылок», - сказал Кивимурд.

Преимуществом выбора бесконтактной доставки в среде самообслуживания является то, что клиент может заранее указать место, где курьеру следует оставить посылку. В указанный промежуток времени курьер оставляет посылку в нужном месте, фотографирует ее и может немедленно отправляться к следующему клиенту. Все происходит быстрее и без задержек.

Доставка частным лицам: большая нагрузка и большая ответственность

«Поскольку сейчас у курьеров работы существенно больше, если клиенты будут выбирать бесконтактную доставку, это станет для нас важным подспорьем», - отметил Кивимурд. Перед получением посылки клиенту приходит SMS-сообщение или электронное письмо, где, помимо прочего, содержится ссылка на среду самообслуживания. Мы просим клиентов по возможности отметить, где именно курьер DPD может оставить посылку.

Кивимурд пояснил, что у DPD были планы завершить разработку бесконтактной услуги и запустить ее этим летом – прежде всего, чтобы курьеры имели возможность доставлять посылки и когда клиента нет дома. «Перед частными домами, как правило, достаточно мест, где курьер может оставить посылку так, чтобы она не бросалась в глаза посторонним», - сказал Кивимурд.

До сих пор, заказывая в среде самообслуживания бесконтактную доставку, клиенты просили курьеров оставлять посылки, например, на террасе за домом, в запаркованной во дворе машине или сразу за внешней дверью, которые специально для этого оставляли открытыми.

«Иногда для курьеров готовят и специальные места – например, повешенный на забор мешок или стоящая рядом садовая тачка. Курьерам особенно помогает, если люди также отмечают, что собаки могут лаять, но к приезду курьера будут надежно закрыты в доме», - добавил Кивимурд.

Для борьбы с распространением вируса компания DPD принимает разнообразные меры и просит клиентов следовать указаниям о том, как защитить себя и других, принимая или отправляя посылки. Всю необходимую информацию, инструкции и меняющиеся в зависимости от развития ситуации данные об ограничениях в мире можно найти в специальном разделе на сайте DPD.