Фабрику Тутберидзе назвали признаком бечеловечной культуры

«Большую часть времени спортсмены, занимающиеся фигурным катанием, гимнастикой и, возможно, другими видами спорта, растут в культуре, которая очень авторитарна. Дети привыкают к тому, что если они получают травму, это происходит из-за того, что они слабы. Если у них начинаются проблемы с психологией, это потому что они слабы. Но почему тело подростка ломается?

Да, спортсмен тоже несет ответственность, но мы никогда не задаемся вопросом, все ли в порядке с процессом тренировок? Не было ли перетренированности?

От врачей в Финляндии, США, Швеции (а в России это, я уверена, происходит еще раньше) я слышала истории о том, что 12-летние спортсмены приходят в больницы со стрессовыми переломами и другими проблемами, которые просто не должны возникать у человека в таком возрасте.

Я знаю многих атлетов, которые сломлены физически и психологически. Система не заботится о тех, кто уже не справляется с нагрузками, потому что появляются те, кто может это сделать. Но и они спустя некоторое время тоже ломаются, становятся слишком «взрослыми», чтобы продолжать карьеру.

Во время тренировок на детей может оказываться серьезное эмоциональное давление. В фигурном катании ценятся сложные прыжки, которые проще выполнять, когда тело еще не оформилось. Чем более роботизированный подход будет у ребенка к своему телу и разуму, тем лучше (для результатов). Но если тренировочный процесс проходит в условиях постоянных оскорблений, в будущем могут быть радикальные последствия. Во многом это можно сравнить с жестоким обращением родителей с детьми.

В фигурном катании уже были дети-звезды – Тара Липински, Мишель Кван, Сара Хьюз. Но их не вытесняли из спорта только потому, что они не могли идти в ногу с техническим прогрессом.

Я не считаю, что детская фабрика Этери Тутберидзе – самая большая проблема в фигурном катании. Проблема в больной культуре. Фабрика Тутберидзе – признак бесчеловечной культуры, которую принимает наш спорт. Она не причина. Многие тренеры работают так же, как она, многие федерации поддерживают такой способ воспитания спортсменов.