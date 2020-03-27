В Литве умер пятый пациент с Covid-19

В Литве в пятницу подтверждена пятая смерть от коронавируса – человек преклонного возраста из группы, у которого был установлен COVID-19, умер в Клайпедской университетской больнице, сообщает BNS со ссылкой на Минздрав страны.
В Литве к утру пятницы подтверждено 345 случаев Covid-19 -в четверг проверено 1175 проб. На сегодняшний день в стране сделано 5498 тестов на коронавирус.
В Литву в четверг вечером доставлена партия реагентов в количестве 300 тысяч из Китая.
Самолет с партией реагентов совершил посадку в Вильнюсе в 22.10.
Реагенты вскоре будут распределены по лабораториям страны, которые будут проверять пробы на коронавирус. Это крупнейшая на сегодняшний день партия реагентов. В четверг в первой половине дня также пришла партия 10 тыс. реагентов из Южной Кореи.