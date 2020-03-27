Начальник Нарвского отделения полиции: сейчас мы вместе делаем одну работу, чтобы остановить коронавирус

Руководитель Нарвского отделения полиции подполковник полиции Сергей Андреев рассказал Rus.Postimees, как изменилась работа полиции с введением чрезвычайного положения и выполняют ли горожане новые требования правительства. В зоне ответственности Нарвского отделения находятся территории трех самоуправлений - Нарвы, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ.
- Как изменилась работа Нарвского отделения полиции во время чрезвычайного положения?
- В первую очередь, Департамент полиции и погранохраны помогает Департаменту здоровья, а нам, в свою очередь, помогают другие партнеры - Спасательный департамент, Инспекция окружающей среды, местные самоуправления, Кайтселийт, помощники полицейских. Вместе мы делаем все, чтобы пресечь распространение вируса и все наши действия связаны именно с этим. Департамент полиции и погранохраны повсеместно увеличил количество патрулей. То, что патрулей стало больше, можно видеть на улицах наших городов. Мы мониторим ситуацию и реагируем в соответствии с ситуацией. Вместе делаем одну работу, чтобы препятствовать распространению коронавируса.
- Полицейским приходится контактировать со многими людьми. Как вы сами защищаетесь? Переходят ли ваши сотрудники на домашнюю работу, как сейчас делают многие?
- Каждый экипаж, который работает с населением, обеспечен дезинфицирующими средствами и использует их.Также имеются маски для защиты дыхательных путей - всем этим мы обеспечены, чтобы обезопасить наших сотрудников. Часть сотрудников работает дома - те, кому это позволяют служебные обязанности. Это сделано для того, чтобы уменьшить непостредственные контакты, сохранить свой ресурс и таким образом быть готовыми помогать людям.
- А участковые работают, как раньше? К ним по-прежнему можно обращаться?
- И для участковых полицейских сейчас приоритет - борьба с распространением коронавируса. Обычная работа тоже продолжается, если есть какая-то проблема - обращайтесь. Участковые по звонку или после личного разговора реагируют на ситуацию. Учитывая чрезвычайное положение, они больше общаются с жителями по телефону, с ними можно связаться также э-почте, и с человеком обязательно свяжутся.
- Изменилась ли с началом чрезвычайного положения преступность и вообще то, чем вам приходится каждый день заниматься?
- Полиция как работала, так и работает - ежедневно и круглосуточно. Продолжает следить за общественным порядком и за дорожным движением. Hа днях были серьезные превышения скоростного режима, и люди уже отбывают свое наказание. И борьба с насилием в домашних отношениях остается нашим приоритетом. Если нужна полиция - она есть 24/7, смелее звоните по номеру 112.
- С переходом школ на домашнее обучение в Нарве стало больше компаний подростков, которые гуляют по улицам и нарушают новое требование не собираться больше, чем по двое. Что с ними делать?
- То, что должен понять сейчас каждый - очень важно находиться дома, выходить только при крайней необходимости и двигаться на улице в одиночку или вдвоем, если речь не идет об одной семье. Это требование касается всех, и молодежи, и их родителей, и пожилых людей. Пожилые - это группа риска, но надо понимать, что вирус опасен и молодым. Это должны объяснить родители своим детям дома и подтвердить своим собственным поведением, а не только словами.
Если смотреть и на наш регион, и вообще на Эстонию, последние недели показали, что большинство людей относятся к ограничениям с пониманием. Мы со своей стороны подчеркиваем, что крайне важно относиться к ним ответственно. От этого в прямом смысле зависит и здоровье, и даже жизнь не только вас, но и ваших близких.
Что касается самих новых ограничений - передвигаться по одному или вдвоем и сохранять дистанцию как минимум в два метра - полиция, конечно, следит за ситуацией. Если видим нарушение - общаемся с людьми. Наше первое оружие или, скажем так, спецсредство - это слово, сначала ведется разъяснительная беседа, при этом просим людей также и своим близким, пожилым родственникам рассказать, что происходит, какие есть ограничения.
Советуем смотреть и читать официальные новости, а не слухи. Если какие-то вопросы возникают - обращаться на инфотелефон 1247 - он бесплатный, круглосуточный, там всё объяснят и на русском языке тоже.
- Как должны реагировать патрульные, если они видят компанию из трех или четырех человек?
- Во-первых, это разъяснительная беседа. Если идет семья из нескольких человек, то их ограничения не касаются. Если мы видим, что собирается больше людей, и это не семья, мы реагируем и объясняем, зачем эти ограничения вводятся.
- Сейчас будут выходные, синоптики обещают хорошую погоду, и, возможно, больше людей пойдет гулять, например, на променад в Нарве. В последние дни, несмотря на чрезвычайное положение, людей там стало даже больше. Будете ли вы обращать внимание на места отдыха?
- Будем патрулировать и контролировать ситуацию. Сегодня я тоже проезжал по городу. Например, до двух часов дня по будням тех же детей в городе не так много, потому что они всё-таки учатся с помощью интернета. Позже, примерно с четырех часов они начинают появляться на улицах. Мы обращаемся к ним, объясняем, почему собираться компаниями сейчас неразумно.
Но у нас просьба и к родителям: пожалуйста, следите, чем занимается ваш ребенок. Oграничения нужны, ведь только все вместе мы сможем этот вирус победить.
Если беседы будет недостаточно, закон позволяет применить и другие меры. Мы можем сделать предписание и назначить принудительное денежное взыскание - до двух тысяч евро за нарушение ограничений, которые ввела кризисная комиссия.
- Вы, вероятно, читаете и смотрите новости со всего мира. Обращаете внимание, как действуют ваши коллеги в других странах, в том числе там, где ситуация хуже?
- Да, смотрим. В нашем государстве работает кризисный штаб - все мы пытаемся реагировать превентивно, чтобы быть на шаг впереди вируса и минимизировать риски заболевания в нашей стране.