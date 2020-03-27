Начальник Нарвского отделения полиции: сейчас мы вместе делаем одну работу, чтобы остановить коронавирус

- Как изменилась работа Нарвского отделения полиции во время чрезвычайного положения?

- В первую очередь, Департамент полиции и погранохраны помогает Департаменту здоровья, а нам, в свою очередь, помогают другие партнеры - Спасательный департамент, Инспекция окружающей среды, местные самоуправления, Кайтселийт, помощники полицейских. Вместе мы делаем все, чтобы пресечь распространение вируса и все наши действия связаны именно с этим. Департамент полиции и погранохраны повсеместно увеличил количество патрулей. То, что патрулей стало больше, можно видеть на улицах наших городов. Мы мониторим ситуацию и реагируем в соответствии с ситуацией. Вместе делаем одну работу, чтобы препятствовать распространению коронавируса.

- Полицейским приходится контактировать со многими людьми. Как вы сами защищаетесь? Переходят ли ваши сотрудники на домашнюю работу, как сейчас делают многие?

Руководитель Нарвского отделения полиции Сергей Андреев. ФОТО: Николай Андреев

- Каждый экипаж, который работает с населением, обеспечен дезинфицирующими средствами и использует их.Также имеются маски для защиты дыхательных путей - всем этим мы обеспечены, чтобы обезопасить наших сотрудников. Часть сотрудников работает дома - те, кому это позволяют служебные обязанности. Это сделано для того, чтобы уменьшить непостредственные контакты, сохранить свой ресурс и таким образом быть готовыми помогать людям.

- А участковые работают, как раньше? К ним по-прежнему можно обращаться?

- И для участковых полицейских сейчас приоритет - борьба с распространением коронавируса. Обычная работа тоже продолжается, если есть какая-то проблема - обращайтесь. Участковые по звонку или после личного разговора реагируют на ситуацию. Учитывая чрезвычайное положение, они больше общаются с жителями по телефону, с ними можно связаться также э-почте, и с человеком обязательно свяжутся.

- Изменилась ли с началом чрезвычайного положения преступность и вообще то, чем вам приходится каждый день заниматься?

- Полиция как работала, так и работает - ежедневно и круглосуточно. Продолжает следить за общественным порядком и за дорожным движением. Hа днях были серьезные превышения скоростного режима, и люди уже отбывают свое наказание. И борьба с насилием в домашних отношениях остается нашим приоритетом. Если нужна полиция - она есть 24/7, смелее звоните по номеру 112.

- С переходом школ на домашнее обучение в Нарве стало больше компаний подростков, которые гуляют по улицам и нарушают новое требование не собираться больше, чем по двое. Что с ними делать?

- То, что должен понять сейчас каждый - очень важно находиться дома, выходить только при крайней необходимости и двигаться на улице в одиночку или вдвоем, если речь не идет об одной семье. Это требование касается всех, и молодежи, и их родителей, и пожилых людей. Пожилые - это группа риска, но надо понимать, что вирус опасен и молодым. Это должны объяснить родители своим детям дома и подтвердить своим собственным поведением, а не только словами.