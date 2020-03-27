На швейном предприятии Baltika начата процедура санации

Коронавирус оказывает существенное отрицательное воздействие на финансовые результаты и ликвидность Baltika Grupp. Острее всего COVID-19 на данный момент сказался на деятельности Baltika Grupp в Литве, где в соответствии с распоряжениями правительства с 16 марта закрыты все магазины, с 27 решением правительства закрыты все торговые центры и в Эстонии, сообщила Baltika бирже.

В Латвии магазины сократили время работы по рабочим дням и закрыты по выходным. Кроме того, на финансовых результатах и ликвидности Baltika Grupp отрицательно сказались также связанные с реорганизацией в группе одноразовые затраты. Под совокупным влиянием этих обстоятельств у Baltika Grupp возникли сложности с платежами, которые Baltika оценивает как временные.