Самолеты больше не нужны. Как чувствуют себя во время пандемии авиастроители

Двухнедельный перерыв нужен корпорации для перестройки производства и дезинфекции всех производственных помещений.

На прошлой неделе Boeing также сообщил о приостановке выплат по дивидендам, а также объявил о прекращении выплаты до конца года зарплат генеральному директору и председателю совета директоров.

Правда, у Boeing в последнее время были и хорошие новости - несколько дней назад стало известно, что корпорация планирует возобновить к маю производство самолетов 737MAX, остановленное до окончания новой сертификации этих лайнеров после двух авиакатастроф.

По данным одного из источников агентства Рейтер, компания попросила некоторых поставщиков быть готовыми начать поставку деталей для 737MAX в апреле.

17 марта президент США Дональд Трамп сказал, что Boeing должен получить финансовую поддержку со стороны государства, чтобы справиться с коронавирусным кризисом, который ухудшил положение компании.

А до этого корпорация заявила, что авиакосмическая промышленность США нуждается в 30 миллиардах долларов, не уточнив, правда, сколько из них нужно непосредственно ей.

Российские авиационные эксперты, с которыми побеседовала Русская служба Би-би-си, считают, что Boeing, скорее всего, получит государственную поддержку, которая позволит минимизировать потери.

Причем это не обязательно будет иметь отношение к гражданскому авиастроению - Boeing может получить господдержку, например, в области производства военной техники.

Airbus

Главный конкурент Boeing в области производства гражданских самолетов - европейская корпорация Airbus, приостановившая на прошлой неделе производство в Испании и Франции, - возобновила его спустя четыре дня, в понедельник, реорганизовав производство согласно новым санитарным требованиям в условиях пандемии коронавируса.

Однако одновременно она сократила на три недели производство крыльев для своих самолетов в Германии и Великобритании. Заводы не закрываются и производство не будет полностью прекращено, но сократится только до уровня срочных поставок на сборочные заводы.

Airbus планировал увеличить поставки самолетов с 863-х в 2019 году до 880-ти в 2020-м. Но теперь компания пересматривает свою стратегию, причем это касается не только производства, но и финансов.

Корпорация объявила, что уже заручилась поддержкой совета директоров для получения кредитов на сумму 15 млрд евро в дополнение к существующим кредитным обязательствам в 3 млрд.

Кроме того, Airbus собирается отказаться от выплаты дивидендов за 2019 год на общую сумму около 1,4 млрд евро, а также приостановить выплаты в пенсионный фонд.

При этом в Airbus говорят, что уже пересмотрели свой прогноз на 2020 год и разработали меры по минимизации потребности в денежных средствах на случай, если ситуация ухудшится.

Остальные

Бразильская самолетостроительная корпорация Embraer, которая сейчас завершает сделку с Boeing (две корпорации создают совместное предприятие по производству региональных самолетов, где у американцев будет 80%), приостановила производство самолетов в Бразилии, отправив в отпуск всех сотрудников, не занимающих критически важные для компании должности.