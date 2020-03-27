Список покупок: что советуют запасти в России, США, Германии и Швеции

Пандемия коронавируса заставляет закрывать не только границы государств, но и дома граждан, которые отправляются на карантин и самоизоляцию. Чтобы комфортно провести время взаперти, многие покупают на это время все необходимое. Однако что именно считать необходимым — вопрос сложный. Универсальные списки составить непросто из-за различий в потребностях и условиях проживания. Но во многих странах ответственно подошли к вопросу закупок и оптимизации трат на них и разработали перечни самого нужного. Общие советы помогут оценить готовность к карантину.

Швеция

Правительство Швеции разослало подданным подробное описание того, что должно быть в доме на случай карантина и других непредвиденных обстоятельств.

Список для запаса продуктов у шведов выглядит так: картофель, капуста, морковь, яйца;

хлеб длительного хранения, например тортилья, хлебцы, печенье и сухари;

плавленый сыр, масло и бутербродные массы в тюбиках;

овсяное, соевое молоко, порошковое молоко;

пищевое масло, твердый сыр;

макаронные изделия быстрого приготовления, рис, крупа, порошковое картофельное пюре;

вареная чечевица, бобы, овощи, хумус в банке;

томатная паста, например, чтобы отварить с ней макароны;

консервы с мясным фаршем, макрель, сардины, равиоли, лососевые тефтели, вареное мясо, супы;

фруктовое пюре, варенье, конфитюр;

готовый кисель из черники и шиповника, сок или иной напиток, не портящийся при комнатной температуре;

кофе, чай, шоколад, энергетические батончики, мед, миндаль, орехи, ореховое масло, семечки.

Кроме того, шведам рекомендуют пополнить запасы питьевой воды в расчете 3 л на человека в сутки, а также закупить парафиновые и греющие свечи, спички или зажигалки, спиртовую горелку, фонарь и батарейки.

Германия

В конце февраля Федеральное ведомство по гражданской защите и помощи при ЧС опубликовало список продуктов и вещей, которые необходимо иметь дома на случай десятидневного карантина.

В список входят следующие пункты (из расчета на одного человека): 20 л питьевой воды;

3,5 кг крупы, хлеба, картофеля, макарон и риса (всего);

2,5 кг консервированных овощей и орехов;

4 кг сухофруктов и консервированных фруктов;

2,6 кг молока и молочных продуктов;

1,5 кг мяса, рыбы, яиц или яичного порошка;

0,4 кг жиров и растительного масла;

готовые продукты: сахар, мед, мука, бульонные кубики, печенье, шоколад — в приемлемом количестве.

По мнению экспертов ведомства, такой объем продуктов сможет обеспечить пищевую ценность в 2200 ккал в день для взрослого человека на протяжении десяти дней. Кроме продуктов питания немцы должны иметь дома запас медикаментов, средств для дезинфекции, зубные щетки и пасту, туалетную бумагу. А также закупить свечи, батарейки, газовую горелку и фонарь, мешки для мусора и хозяйственные перчатки.

США