Список покупок: что советуют запасти в России, США, Германии и Швеции

Новости о распространении коронавируса заставляют многих стихийно скупать товары. Тем не менее профильные организации разных стран дают гражданам вполне определенные рекомендации по поводу того, что действительно необходимо, а от чего можно отказаться, пишет РБК.
Пандемия коронавируса заставляет закрывать не только границы государств, но и дома граждан, которые отправляются на карантин и самоизоляцию. Чтобы комфортно провести время взаперти, многие покупают на это время все необходимое. Однако что именно считать необходимым — вопрос сложный. Универсальные списки составить непросто из-за различий в потребностях и условиях проживания. Но во многих странах ответственно подошли к вопросу закупок и оптимизации трат на них и разработали перечни самого нужного. Общие советы помогут оценить готовность к карантину.
Швеция
Правительство Швеции разослало подданным подробное описание того, что должно быть в доме на случай карантина и других непредвиденных обстоятельств.
Список для запаса продуктов у шведов выглядит так:
- картофель, капуста, морковь, яйца;
- хлеб длительного хранения, например тортилья, хлебцы, печенье и сухари;
- плавленый сыр, масло и бутербродные массы в тюбиках;
- овсяное, соевое молоко, порошковое молоко;
- пищевое масло, твердый сыр;
- макаронные изделия быстрого приготовления, рис, крупа, порошковое картофельное пюре;
- вареная чечевица, бобы, овощи, хумус в банке;
- томатная паста, например, чтобы отварить с ней макароны;
- консервы с мясным фаршем, макрель, сардины, равиоли, лососевые тефтели, вареное мясо, супы;
- фруктовое пюре, варенье, конфитюр;
- готовый кисель из черники и шиповника, сок или иной напиток, не портящийся при комнатной температуре;
- кофе, чай, шоколад, энергетические батончики, мед, миндаль, орехи, ореховое масло, семечки.
Кроме того, шведам рекомендуют пополнить запасы питьевой воды в расчете 3 л на человека в сутки, а также закупить парафиновые и греющие свечи, спички или зажигалки, спиртовую горелку, фонарь и батарейки.
Германия
В конце февраля Федеральное ведомство по гражданской защите и помощи при ЧС опубликовало список продуктов и вещей, которые необходимо иметь дома на случай десятидневного карантина.
В список входят следующие пункты (из расчета на одного человека):
- 20 л питьевой воды;
- 3,5 кг крупы, хлеба, картофеля, макарон и риса (всего);
- 2,5 кг консервированных овощей и орехов;
- 4 кг сухофруктов и консервированных фруктов;
- 2,6 кг молока и молочных продуктов;
- 1,5 кг мяса, рыбы, яиц или яичного порошка;
- 0,4 кг жиров и растительного масла;
- готовые продукты: сахар, мед, мука, бульонные кубики, печенье, шоколад — в приемлемом количестве.
По мнению экспертов ведомства, такой объем продуктов сможет обеспечить пищевую ценность в 2200 ккал в день для взрослого человека на протяжении десяти дней. Кроме продуктов питания немцы должны иметь дома запас медикаментов, средств для дезинфекции, зубные щетки и пасту, туалетную бумагу. А также закупить свечи, батарейки, газовую горелку и фонарь, мешки для мусора и хозяйственные перчатки.
США
В Америке советуют на время карантина закупить продукты минимум на 14 дней. Двухнедельный запас продовольствия должен быть рассчитан на всех членов семьи и домашних животных. Но даже если объявленная пандемия может показаться пугающей, накопление излишков — не лучшая стратегия, предупреждает USA Today. Паническая покупка продуктов питания, дезинфицирующих средств и туалетной бумаги может привести к тому, что у людей вокруг не будет необходимого для защиты от вирусов. А это, в свою очередь, повышает вероятность дальнейшего их распространения.
Основные запасы должны включать продукты, средства личной гигиены и моющие средства из регулярного списка покупок. После проверки, что все необходимое есть минимум на две недели, в США советуют докупить непортящиеся продукты на каждого члена семьи. А именно:
- Консервы: супы, рагу, консервированная рыба, фрукты и овощи (например консервированный тунец, куриный суп, зеленая фасоль).
- Приправы и соусы. Кетчуп, арахисовое масло и соус для спагетти имеют длительный срок хранения, в том числе после вскрытия, и помогут разнообразить еду.
- Бакалея: макароны, бобы, крупы, рис и картофельное пюре быстрого приготовления — источники углеводов, белков и клетчатки, которые долго хранятся. А также завтраки: хлопья или обычная овсяная каша.
- Напитки: кофе, чай, соки и другие.
- Молоко — сгущенное или сухое, а также его альтернативы: кокосовое, соевое, рисовое, миндальное. В случае с растительным молоком нужно обратить внимание на сроки годности.
- Закуски: картофельные чипсы, протеиновые батончики, конфеты, сухофрукты и орехи, которые помогут скоротать время за игрой, чтением или просмотром любимого сериала.
- Заморозка: замороженные соки, мясо, фрукты и овощи (например, клубника или горох). Готовые замороженные блюда — в случае болезни не нужно будет стоять у плиты: достаточно разморозить пиццу, суп или котлеты. Мороженое отлично поддержит моральное состояние на карантине.
Россия
При составлении списка товаров на время карантина эксперты Росконтроля призывают ориентироваться на сроки годности продуктов.
Среди самых популярных долгожителей российских кладовых
крупы, консервы (мясные, рыбные, овощные), макароны, чай, кофе, картофель, соль и сахар. Чтобы избежать ненужных трат, стоит внимательней отслеживать сроки скоропортящихся продуктов (молоко, мясо, рыба, свежие фрукты и овощи) и запасать разумные объемы, отвечающие потребностям семьи.
Специалисты МЧС предлагают дополнить набор продуктов сухофруктами (сушеные бананы, инжир, курага), орехами, орехово-фруктовыми смесями и шоколадом. Кроме того, для детей до года следует закупить детское питание, сухое молоко и смеси. А в домашнюю аптечку помимо необходимых медикаментов положить поливитамины на каждого члена семьи.