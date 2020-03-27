Половина компаний в России сократит число сотрудников

Половина компаний в России планирует сокращения, а двадцать процентов намерены снизить зарплату своим сотрудникам на фоне кризиса, вызванного эпидемией коронавируса и падения курса рубля. Таковы результаты опроса, проведенного российским Центром стратегических разработок, выдержки из которого в ночь на пятницу, 27 марта, опубликовало агентство РБК. В опросе участвовали топ-менеджеры 500 компаний микро-, малого, среднего и крупного бизнеса различных отраслей.

"Пессимизм тотально преобладает в бизнес-сообществе в России", - прокомментировала опрос руководитель центра социально-экономических исследований Центра стратегических разработок Лора Накорякова. Почти каждая третья опрошенная компания (29 процентов) уже оптимизировала свои издержки - перевела сотрудников на удаленную работу с меньшей зарплатой, сократила штат и зарплаты, перевела часть работников на временные контракты. 40 процентов планируют принять такие решения в будущем.

Самый высокий уровень неопределенности зафиксирован в финансовом секторе, недвижимости, транспорте и сфере обрабатывающих производств. С оптимизмом смотрят на ситуацию только в секторе энергетики и добычи ресурсов.