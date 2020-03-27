Еще у одного полицейского диагностирован коронавирус

Признаки болезни проявились у раплаского полицейского в среду, когда он уже находился на отдаленной работе. В четверг утром пришло подтверждение из лаборатории, что он заражен.

После выявления заражения анализы сдали еще 20 работников Раплаского отделения полиции, которые прежде соприкасались с зараженным, или у них возникли опасения за свое здоровье. Все эти анализы оказались негативными.

Во избежание распространения вируса вчера Раплаское отделение полиции было закрыто, также закрыт зал обслуживания, а помещения подлежат дезинфекции. Отделение и зал закрыты и сегодня, 27 марта.