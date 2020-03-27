Еще у одного полицейского диагностирован коронавирус

В четверг, 26 марта, был подтвержден шестой случай заражения коронавирусом в полиции. Вирус обнаружили у сотрудника Раплаского отделения полиции. Служащий находится на домашнем лечении.
Признаки болезни проявились у раплаского полицейского в среду, когда он уже находился на отдаленной работе. В четверг утром пришло подтверждение из лаборатории, что он заражен.
После выявления заражения анализы сдали еще 20 работников Раплаского отделения полиции, которые прежде соприкасались с зараженным, или у них возникли опасения за свое здоровье. Все эти анализы оказались негативными.
Во избежание распространения вируса вчера Раплаское отделение полиции было закрыто, также закрыт зал обслуживания, а помещения подлежат дезинфекции. Отделение и зал закрыты и сегодня, 27 марта.
Руководитель Раплаского отделения полиции Янно Руус сказал, что до окончания дезинфекции все работающие в офисе сотрудники находятся на домашней работе: «Полицейские, работающие за пределами конторы, продолжают исполнение обязанностей и избегают попадания в здание. Все работники отделения следят за своим здоровьем и оповещены, что в случае проявления симптомов должны оставаться дома. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы остановить распространение вируса».