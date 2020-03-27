Работник Rimi был признан виновным в получении крупной взятки

Суд приговорил Элиаса к шести месяцам тюрьмы, но поскольку решение было принято в рамках сокращенного производства, срок был уменьшен на треть. Оставшиеся четыре месяца суд назначил Элиасу в качестве условного наказания с испытательным сроком в один год. В порядке конфискации суд взыскал с него 51 150 евро.

Рабочими обязанностями Элиаса было составление условий поставок, запрос предложений и участие в работе комиссии по оцениванию. Взятки Тийт Элиас получал за предоставление информации о бюджетных ограничениях закупок и предложениях конкурентов, что обеспечивало победу конкретному подрядчику и максимально увеличивало его прибыль. Кроме того, Элиас предоставлял данные о закупках до их оглашения, позволял представлять заявки задним числом, акцептировал большие счета и принимал невыгодные предложения.

«Такие инциденты трудно выявить, поэтому мы всегда открыты для информации, которая позволяет бороться с правонарушениями, - сказал руководитель Rimi в Эстонии Вайдо Падумяэ. - Если бы подрядчики раньше уведомили нас о ситуации, вызывающей сомнения, мы могли быстрее отследить незаконную деятельность. В таком случае ущерб для нас и подрядчиков был бы минимальным. Честный и открытый диалог между партнерами – это основа долгосрочного и доверительного сотрудничества».

Руководитель Rimi уверен, что случившееся послужит уроком для всех. Также он отмечает, что за последние десять лет экономический климат в Эстонии заметно улучшился, и люди стали более законопослушными.

По словам присяжного адвоката Дмитрия Теплых из адвокатского бюро TGS Baltic, представляющего Rimi Eesti Food AS, речь идет о чрезвычайно крупных взятках в частном секторе, и дело уже дважды прошло через Государственный суд.