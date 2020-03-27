Работник Rimi был признан виновным в получении крупной взятки
Харьюский уездный суд в пятницу признал виновным во взяточничестве работавшего руководителем по проектам в Rimi с 1998 по 2013 Тийта Элиаса, который, согласно обвинению, получил от подрядчиков взяток на сумму в 530 868 евро.
Суд приговорил Элиаса к шести месяцам тюрьмы, но поскольку решение было принято в рамках сокращенного производства, срок был уменьшен на треть. Оставшиеся четыре месяца суд назначил Элиасу в качестве условного наказания с испытательным сроком в один год. В порядке конфискации суд взыскал с него 51 150 евро.
Рабочими обязанностями Элиаса было составление условий поставок, запрос предложений и участие в работе комиссии по оцениванию. Взятки Тийт Элиас получал за предоставление информации о бюджетных ограничениях закупок и предложениях конкурентов, что обеспечивало победу конкретному подрядчику и максимально увеличивало его прибыль. Кроме того, Элиас предоставлял данные о закупках до их оглашения, позволял представлять заявки задним числом, акцептировал большие счета и принимал невыгодные предложения.
«Такие инциденты трудно выявить, поэтому мы всегда открыты для информации, которая позволяет бороться с правонарушениями, - сказал руководитель Rimi в Эстонии Вайдо Падумяэ. - Если бы подрядчики раньше уведомили нас о ситуации, вызывающей сомнения, мы могли быстрее отследить незаконную деятельность. В таком случае ущерб для нас и подрядчиков был бы минимальным. Честный и открытый диалог между партнерами – это основа долгосрочного и доверительного сотрудничества».
Руководитель Rimi уверен, что случившееся послужит уроком для всех. Также он отмечает, что за последние десять лет экономический климат в Эстонии заметно улучшился, и люди стали более законопослушными.
По словам присяжного адвоката Дмитрия Теплых из адвокатского бюро TGS Baltic, представляющего Rimi Eesti Food AS, речь идет о чрезвычайно крупных взятках в частном секторе, и дело уже дважды прошло через Государственный суд.
«Причиной этому является чрезвычайно важный и принципиальный юридический вопрос – является ли пострадавшей стороной предприятие Rimi Eesti Food AS, которому Тийт Элиас своими действиями нанес ущерб примерно в 685 000 евро? Первоначально прокуратура и суды считали, что несмотря на ущерб, в частном секторе не может быть жертв коррупции. Однако Государственный суд согласился с нашей позицией, что Элиас нарушил право Rimi Eesti Food AS на то, что работник должен проявлять лояльность к работодателю, выполняя свои обязанности, после чего Rimi Eesti Food AS получил в этом процессе статус пострадавшей стороны. Это позволило предприятию Rimi Eesti Food AS предъявлять требования о возмещении ущерба в том числе и подрядчикам, обвиняемым в подкупе Элиаса. К настоящему моменту мы пришли с подрядчиками к компромиссам, которые позволяют возместить большую часть нанесенного предприятию ущерба. Спор о непокрытой доле ущерба продолжится с Элиасом в гражданском процессе».