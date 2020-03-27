Еще одна европейская страна ввела общенациональный карантин

"Мы вводим по всей Венгрии комендантский час - с 28 марта по 11 апреля", - сказал премьер в эфире местного радио.

"В течение двух недель мы все сможем покидать наши дома и места нахождения только ради работы и для удовлетворения базовых нужд", - отметил он.

Исключения из ограничительных мер коснутся необходимых посещений магазинов и аптек. В то же время полиция получает право штрафовать нарушителей комендантского часа на сумму в 1400 евро.

Он уточнил, что магазины с 9:00 до 12:00 (с 10:00 до 13:00 по Таллинну) будут работать исключительно для людей старше 65 лет с целью облегчить эпидемиологическую ситуацию, отделив пожилых граждан от более молодых.

СМИ отмечают, что во вторник венгерский парламент должен будет предоставить премьеру расширенные полномочия, связанные с введением режима чрезвычайной ситуации.

Венгрия 17 марта закрыла свои границы для всех лиц, не являющихся гражданами страны.