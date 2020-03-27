У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обнаружен коронавирус

В свою очередь телерадиокорпорация Би-Би-Си отмечает, что у премьера слабые симптомы заболевания.

Премьер Джонсон также сам сообщил о заражении в своем Twitter. Он отметил, что продолжит руководить правительством из самоизоляции.

За день до того, как у Джонсона ухудшилось самочувствие, он выступал в Палате общин в ходе еженедельной сессии вопросов и ответов, отмечает Reuters.