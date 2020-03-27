У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обнаружен коронавирус

Тесты показали наличие коронавируса COVID-19 у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщил в пятницу британский телеканал Sky News.
В свою очередь телерадиокорпорация Би-Би-Си отмечает, что у премьера слабые симптомы заболевания.
Премьер Джонсон также сам сообщил о заражении в своем Twitter. Он отметил, что продолжит руководить правительством из самоизоляции.
За день до того, как у Джонсона ухудшилось самочувствие, он выступал в Палате общин в ходе еженедельной сессии вопросов и ответов, отмечает Reuters.
Джонсон стал первым из международных лидеров, кто заболел COVID-19.