Пт, 27.03.2020
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У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обнаружен коронавирус

Briti peaminister Boris Johnson.

ФОТО: FRANK AUGSTEIN/AP

Тесты показали наличие коронавируса COVID-19 у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщил в пятницу британский телеканал Sky News.

В свою очередь телерадиокорпорация Би-Би-Си отмечает, что у премьера слабые симптомы заболевания.

Премьер Джонсон также сам сообщил о заражении в своем Twitter. Он отметил, что продолжит руководить правительством из самоизоляции.

За день до того, как у Джонсона ухудшилось самочувствие, он выступал в Палате общин в ходе еженедельной сессии вопросов и ответов, отмечает Reuters.

Джонсон стал первым из международных лидеров, кто заболел COVID-19.

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