Эгоизм уровня «бог» ⟩ Зараженная коронавирусом жительница Эстонии беспечно разгуливала по торговому центру

Анника Капп подтвердила, что в четверг проживающая в их волости женщина с COVID-19 находилась в раквереском продуктовом магазине. Ее узнали жители волости, которые очень хорошо с ней знакомы. «Исключено, что человека перепутали с кем-то еще. Сомнений быть не может», - сказала Капп.

Глава социальной сферы волостной управы Виру-Нигула известила о произошедшем констебля. Тот передал информацию группе, которая занимается носителями вируса. По словам стражей порядка, с нарушившей правила карантина женщиной свяжутся и пообщаются. «Проконсультировалась с семейным врачом. По его словам, если человек не признан здоровым, ему нельзя выходить на улицу. Человек так и сказал как социальным работникам, так и семейному врачу, что последние недели он не выходил из дома. Но на самом деле все было иначе», - объяснила ситуацию Капп. Она добавила, что все жители Эстонии должны следить за своим здоровьем.

В полиции журналистам сказали, что вчера им не поступало вызов в связи с вышеописанным. Теперь полицейские выясняют, правда ли это. В случае, если информация подтвердится, сегодня же они объяснят зараженной все риски ее поведения.

Заболевание подтверждено также у проживающего в Азери человека, который две недели назад вернулся из путешествия. Он заверил социальных работников, что строго соблюдает все требования карантина и избегает контактов с родственниками.

По словам старейшины волости Виру-Нигула Эйнара Валлбаума, люди не понимают серьезности ситуации, поэтому повышение их осведомленности по-прежнему необходимо. «Напоминаем всем, что из-за быстрого распространения вируса в Эстонии объявлено чрезвычайное положение и действует обязательство соблюдать в общественных местах дистанцию в два метра, причем и здоровым людям. Просим всех жителей соблюдать принятые ради всеобщей безопасности меры», - сказал Валлбаум.

По словам главы Раквереского полицейского участка Катрин Сатси, в борьбе с коронавирусом важен вклад каждого, особенно вклад носителей COVID-19 или людей, у которых появились первичные симптомы заболевания. «Вместе мы сможем остановить распространение вируса», - сказала она.

Вчера премьер-министр Юри Ратас подписал распоряжение, которое ограничивает свободу передвижения для зараженных коронавирусом и для людей, живущих и постоянно находящихся рядом с больными. Порядок вступает в силу с субботы, 28 марта.

Зараженный коронавирусом человек должен оставаться дома до выздоровления. Ему запрещено покидать место проживания с момента, как у него был подтвержден диагноз заболевания COVID-19. Ограничение на свободу передвижения крайне необходимо для защиты жизни, здоровья людей и общества, чтобы предотвратить распространение коронавируса.