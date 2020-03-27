Эксперты: туристическая отрасль ежедневно теряет миллион рабочих мест

Всемирный совет по путешествиям и туризму (WTTC) подсчитал, что 75 млн человек, занятых в туристической отрасли, могут потерять свою работу из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет Travel Daily News.
Эксперты WTTC провели исследование и получили тревожную цифру, касающуюся туристического сектора и всех, кто в нем занят. По данным международного объединения в глобальном туризме до 75 миллионов рабочих мест находятся в зоне риска из-за пандемии коронавируса. Потери ВВП в сфере путешествий и туризма для мировой экономики достигнут 2,1 трлн долларов. Менее чем за две недели число рабочих мест, находящихся под угрозой, увеличилось на 50%. Все это свидетельствует о пугающей тенденции: 1 млн рабочих мест теряется каждый день в секторе из-за масштабного эффекта пандемии, — подсчитали специалисты WTTC.
Анализ WTTC также показал глубину кризиса для отдельных регионов мира. Ожидается, что наибольшее влияние вспышка заболевания окажет на Азиатско-Тихоокеанский регион, где под угрозой 49 млн рабочих мест. Это приведет к потере почти 800 млрд долларов. Последние данные также свидетельствуют о том, что в Европе могут пострадать до 10 млн работников отрасли туризма, что означает потери почти в 552 млрд долларов США.
Германия считается наиболее пострадавшей страной в Европе с почти 1,6 млн рабочих мест, подверженных риску. Далее идет Россия, где предполагается сокращение 1,1 млн мест. Италия и Великобритания лишатся до 1 млн работников в туристическом секторе. Ожидается, что кризис также сильно ударит по Северной и Южной Америке, а США, Канада и Мексика потеряют в совокупности до 570 млрд долларов и около 7 млн рабочих мест в туризме. В число других стран, которые сильно пострадают от кризиса, попадают Бразилия, Франция, Япония, Индонезия и Индия. Даже в регионе, который испытал наименее разрушительное воздействие от вспышки COVID-19, — на Ближнем Востоке — потери рабочих мест могут достигнуть цифры в 1,8 млн.
Президент и главный исполнительный директор WTTC Глория Гевара заявила, что пугающие цифры должны заставить правительства стран быстро отреагировать, чтобы прийти на помощь сектору, который является основой мировой экономики. «Если срочные меры не будут приняты в течение следующих нескольких дней, отрасль туризма и путешествий столкнется с таким экономическим кризисом, из-за которого пострадают миллионы зависящих от него людей. Кроме того, ситуация окажет огромное негативное влияние на основные предприятия сектора по всему миру и вызовет «эффект домино», который приведет к огромным потерям рабочих мест в других сферах».