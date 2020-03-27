Эксперты: туристическая отрасль ежедневно теряет миллион рабочих мест

Эксперты WTTC провели исследование и получили тревожную цифру, касающуюся туристического сектора и всех, кто в нем занят. По данным международного объединения в глобальном туризме до 75 миллионов рабочих мест находятся в зоне риска из-за пандемии коронавируса. Потери ВВП в сфере путешествий и туризма для мировой экономики достигнут 2,1 трлн долларов. Менее чем за две недели число рабочих мест, находящихся под угрозой, увеличилось на 50%. Все это свидетельствует о пугающей тенденции: 1 млн рабочих мест теряется каждый день в секторе из-за масштабного эффекта пандемии, — подсчитали специалисты WTTC.

Анализ WTTC также показал глубину кризиса для отдельных регионов мира. Ожидается, что наибольшее влияние вспышка заболевания окажет на Азиатско-Тихоокеанский регион, где под угрозой 49 млн рабочих мест. Это приведет к потере почти 800 млрд долларов. Последние данные также свидетельствуют о том, что в Европе могут пострадать до 10 млн работников отрасли туризма, что означает потери почти в 552 млрд долларов США.

Германия считается наиболее пострадавшей страной в Европе с почти 1,6 млн рабочих мест, подверженных риску. Далее идет Россия, где предполагается сокращение 1,1 млн мест. Италия и Великобритания лишатся до 1 млн работников в туристическом секторе. Ожидается, что кризис также сильно ударит по Северной и Южной Америке, а США, Канада и Мексика потеряют в совокупности до 570 млрд долларов и около 7 млн рабочих мест в туризме. В число других стран, которые сильно пострадают от кризиса, попадают Бразилия, Франция, Япония, Индонезия и Индия. Даже в регионе, который испытал наименее разрушительное воздействие от вспышки COVID-19, — на Ближнем Востоке — потери рабочих мест могут достигнуть цифры в 1,8 млн.