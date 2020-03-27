Сотрудник администрации президента России заразился коронавирусом

Коронавирус нового типа выявлен у одного из сотрудников президентской администрации. По данным СМИ, в администрации, возможно, заражены два человека, и еще один - в управлении делами президента РФ, пишет DW.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что у одного из сотрудников президентской администрации выявлено заражение коронавирусом SARS-CoV-2. В пятницу, 27 марта, Песков заявил журналистам, что ему известно об одном таком случае. По его словам, заразившийся сотрудник не контактировал с главой государства Владимиром Путиным.
Ранее агентство РБК сообщило со ссылкой на разные неназванные источники, близкие к Кремлю и оперативному штабу, что коронавирусом инфицированы один или два человека, работающие в администрации президента.
Кроме того, два источника РБК рассказали также об одном случае выявления коронавирусной инфекции в управлении делами президента. Пресс-секретарь управделами Елена Крылова заявила агентству, что ей ничего об этом не известно.