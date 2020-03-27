Сотрудник администрации президента России заразился коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что у одного из сотрудников президентской администрации выявлено заражение коронавирусом SARS-CoV-2. В пятницу, 27 марта, Песков заявил журналистам, что ему известно об одном таком случае. По его словам, заразившийся сотрудник не контактировал с главой государства Владимиром Путиным.

Ранее агентство РБК сообщило со ссылкой на разные неназванные источники, близкие к Кремлю и оперативному штабу, что коронавирусом инфицированы один или два человека, работающие в администрации президента.