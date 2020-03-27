Пт, 27.03.2020
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Экономисты призвали ввести в России вместо нерабочей недели жесткий карантин
«Эта ошибка уже была допущена в Италии»

Красная площадь в Москве

ФОТО: Konstantin Sednev

Российские экономисты опубликовали открытое письмо, в котором призвали ввести в стране жесткий карантин, а также активные антикризисные меры из-за ситуации с распространением коронавируса COVID-19, пишет Коммерсантъ.

Заявление опубликовано в том числе в фейсбуке профессора Чикагского университета и НИУ ВШЭ Константина Сонина.

«Вместо объявленной в обращении Владимира Путина нерабочей недели необходимо введение жесткого карантина. Предоставление выходных без ограничения на передвижение и социальное общение будет воспринято гражданами как неожиданные каникулы: кто-то поедет на дачу, кто-то просто пойдет в парки и другие места массового скопления людей. Эта ошибка уже была допущена месяц назад в Италии»,— говорится в письме.

В письме предлагается:

  • ввести в России карантин;
  • оказать масштабную поддержку экономики в размере 5–10 трлн руб.;
  • оказать поддержку и защиту медицинских работников;
  • обеспечить доступность продовольствия и лекарств;
  • провести массовое тестирование на коронавирус;
  • вести честный и открытый разговор власти с обществом.

Ранее главный врач московской больницы №40 в Коммунарке, куда госпитализируют большинство заразившихся, Денис Проценко сообщил, что в столице пик заражения может наступить в середине или конце следующей недели.

25 марта президент Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей для борьбы с распространением коронавируса COVID-19. В Москве с 28 марта закрываются все рестораны, крупные ТЦ, парикмахерские и парки. Подобные ограничения введены и в других регионах.

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