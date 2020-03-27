Экономисты призвали ввести в России вместо нерабочей недели жесткий карантин

Заявление опубликовано в том числе в фейсбуке профессора Чикагского университета и НИУ ВШЭ Константина Сонина.

«Вместо объявленной в обращении Владимира Путина нерабочей недели необходимо введение жесткого карантина. Предоставление выходных без ограничения на передвижение и социальное общение будет воспринято гражданами как неожиданные каникулы: кто-то поедет на дачу, кто-то просто пойдет в парки и другие места массового скопления людей. Эта ошибка уже была допущена месяц назад в Италии»,— говорится в письме.

В письме предлагается:

ввести в России карантин;

оказать масштабную поддержку экономики в размере 5–10 трлн руб.;

оказать поддержку и защиту медицинских работников;

обеспечить доступность продовольствия и лекарств;

провести массовое тестирование на коронавирус;

вести честный и открытый разговор власти с обществом.

Ранее главный врач московской больницы №40 в Коммунарке, куда госпитализируют большинство заразившихся, Денис Проценко сообщил, что в столице пик заражения может наступить в середине или конце следующей недели.