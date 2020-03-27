Пт, 27.03.2020
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  • Мобильные операторы в Эстонии сами отследят передвижения своих клиентов

Мобильные операторы в Эстонии сами отследят передвижения своих клиентов

Смартфон. Фото иллюстративное.

ФОТО: Eero Vabamägi

В целях предоставления кризисной комиссии оперативного обзора, насколько в чрезвычайной ситуации население соблюдает ограничительные меры, предприятия Elisa, Tele2 и Telia приняли решение самостоятельно проводить анализ передвижения своих клиентов. Для анализа будут использоваться исключительно анонимные данные и не в реальном времени. 

Такое решение обусловлено обязанностью операторов связи защищать личные данные клиентов и сохранять их анонимность. От всех трех операторов Департаменту статистики будут переданы сводные неидентифицируемые данные, на основе которых можно получить целостную картину по Эстонии. Первые результаты анализа планируется получить в течение следующей недели.

По словам генерального директора Департамента статистики Марта Мяги, цель заказанного кризисной комиссией анализа передвижения людей – изучить, как эстонское общество восприняло введенные в связи с чрезвычайным положением меры и насколько люди стараются меньше передвигаться.

 «После основательного анализа на сегодня выяснилось, что быстрее всего осуществить этот анализ можно силами самого оператора связи. Elisa, Tele2 и Telia предоставят своих лучших специалистов по работе с данными в распоряжение государства и проведут необходимые расчеты по методике, рекомендованной Департаментом статистики. Департамент готов оценить проведенный мобильными операторами анализ и в случае положительной оценки составит на его основе сводную картину по Эстонии, которую государство может учитывать, если потребуется вводить дополнительные ограничительные меры или смягчить ныне действующие», – сказал Мяги.

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