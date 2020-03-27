Пт, 27.03.2020
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  • Скoнчался один из лучших французских футбольных тренеров Мишель Идальго

Скoнчался один из лучших французских футбольных тренеров Мишель Идальго

Мишель Идальго

ФОТО: JACQUES DEMARTHON/AFP

Спустя четыре дня после своего 87-летия в Марселе скончался известный французский тренер Мишель Идальго, переает официальный сайт УЕФА.

Идальго руководил сборной Франции с 1976 по 1984 год и привел ее к победе на чемпионате Европы-1984. Это был ее первый крупный трофей в истории. После финала Идальго уступил место Анри Мишелю, а сам занял должность технического директора. В том же качестве он позже работал в марсельском "Олимпике".


Именно Идальго придумал "волшебный квадрат" - связку четырех изобретательных полузащитников в лице Мишеля Платини, Алена Жиресса, Жана Тигана и Луиса Фернандеса.

По ходу игровой карьеры сын иммигрантов из Испании выступал в "Гавре" и "Реймсе", с которым в 1956 году принял участие в финале первого Кубка европейских чемпионов. Идальго даже забил в той встрече, но французский клуб уступил "Реалу" 3:4. Впоследствии он по два раза выиграл чемпионат и Кубок Франции с "Монако", а вот за сборную провел лишь один матч в 1962 году.

"Мишель Идальго - одно из величайших имен во французском футболе. Своим стилем игры, яркой личностью и страстью он оказал влияние на международный футбол и повысил популярность футбола внутри страны, - сказал президент Футбольной федерации Франции Ноэль Ле Граэ. - Ему удавалось вдохновлять нас невероятными эмоциями, которые останутся с нами навечно".

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