Скoнчался один из лучших французских футбольных тренеров Мишель Идальго

Идальго руководил сборной Франции с 1976 по 1984 год и привел ее к победе на чемпионате Европы-1984. Это был ее первый крупный трофей в истории. После финала Идальго уступил место Анри Мишелю, а сам занял должность технического директора. В том же качестве он позже работал в марсельском "Олимпике".





Именно Идальго придумал "волшебный квадрат" - связку четырех изобретательных полузащитников в лице Мишеля Платини, Алена Жиресса, Жана Тигана и Луиса Фернандеса.



По ходу игровой карьеры сын иммигрантов из Испании выступал в "Гавре" и "Реймсе", с которым в 1956 году принял участие в финале первого Кубка европейских чемпионов. Идальго даже забил в той встрече, но французский клуб уступил "Реалу" 3:4. Впоследствии он по два раза выиграл чемпионат и Кубок Франции с "Монако", а вот за сборную провел лишь один матч в 1962 году.



"Мишель Идальго - одно из величайших имен во французском футболе. Своим стилем игры, яркой личностью и страстью он оказал влияние на международный футбол и повысил популярность футбола внутри страны, - сказал президент Футбольной федерации Франции Ноэль Ле Граэ. - Ему удавалось вдохновлять нас невероятными эмоциями, которые останутся с нами навечно".