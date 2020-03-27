Проверка факта: ученые сомневаются во «многообещающем» лекарстве от коронавируса

В мире самое большое внимание этому лекарству уделяет президент США Дональд Трамп, который 19 марта сказал: «Мы сразу сделаем это лекарство доступным, и это то, чем FDA (Департамент лекарств – ред.) активно занимается».

Сегодняшний Washinton Post пишет, что медицинские эксперты обеспокоены связываемыми с лекарством убивающей аритмией и потерей зрения. И хотя использование лекарства единодушно поддерживают сражающиеся по всем остальным вопросам Трамп и губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, по мнению опрошенных изданием экспертов, доказать правильность использования лекарства невозможно. «Обычно такой план успевают реализовать за шесть- девять месяцев, мы должны сделать это за три-четыре дня», - сказал пожелавший сохранить анонимность медицинский чиновник Нью-Йорка. «От этой инициативы страдают и политика и надежда. Некоторые медицинские служащие и штаты спрашивают, не опережают ли они науку». По оценке руководителя Государственного института инфекционных болезней США, доктора Энтони Фаучи, прежние доказательства о действии лекарства являются случайными.

«Президент говорил о надежде», - объяснил заявления Трампа доктор Фаучи. Заместитель декана медицинского факультета Университета Хопкинса Джошуа Шарфштейн высказывается еще конкретнее: «Попытки начать широко применять недоказанное лекарство в лучшем случае является ошибкой, а в худшем несет опасность». Микробиолог Наталия Пастернак Ташнер прокомментировала, что приказ президента Бразилии, обязавший вооруженные силы производить лекарство: «Учитывая токсичность препарата, я боюсь, что мое правительство начнет убивать людей».

Журнал Science опубликовал оценку нескольких ученых, которые считают, что в вызвавших столько надежд исследованиях французов так много методологических ошибок, что их выводы нужно считать ошибочными или вообще непригодными. По мнению журнала, более четкие выводыу могут появиться после «мегаисследования» Всемирной организации здоровья, или исследований американских университетов в Колумбии и Миннесоте.

У такого подогрева надежд уже имеется и побочное действие. Некоторые издания пишут, что многие страдающие волчанкой больные, которые обычно принимают это лекарство, уже остались без препарата.