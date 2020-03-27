Мужчина, оставшийся без работы: нужно уменьшить алименты на время кризиса

“Пока отцы не встанут на ноги”

“Я строитель, работаю в Норвегии, Финляндии, Швеции, - сказал Валерий. - Сейчас границы закрыты и работы нет. У меня от первого брака двое детей. Я смотрю, государство сейчас делает какие-то поблажки предпринимателям, а про пап-то все забыли”.

Мужчина говорит, что готов платить алименты на детей от первого брака, но это почти 600 евро. А ведь у него есть и маленькая дочь в нынешнем браке, которую тоже нужно содержать.

“Я готов платить и хочу работать, но работы нет. И не только я один такой, - говорит он. - Пока люди сидят дома, они попадут в долги, с ними начнут работать судебные исполнители работать, арестовывать счета…”

По мнению Валерия, пока закрыты школы, детсады, спортивные секции, расходы на детей уменьшились, и государство вполне могло бы сократить и сумму минимальных алиментов хотя бы наполовину.

“Я в этом месяце отработал всего неделю и вернулся домой, - рассказал Валерий. - Конечно, на продукты деньги есть, но сейчас придут счета за квартиру, кредит на квартиру надо будет заплатить. Если я отдам деньги своим детям от первого брака, у меня и моей семьи начнутся проблемы с квартплатой. Я законопослушный гражданин, плачу налоги, причем большие налоги. Пусть государство пойдет навстречу, пересмотрит алименты на определенный срок, пока отцы не встанут на ноги”.

Эстонский работодатель Валерия не может сейчас предоставить ему работу. Он ведет переговоры со страной, куда должны были поехать работники.

“Мне работодатель сказал, что если я поеду, то сначала должен будут сидеть там две недели в карантине. И мне за это время никто платить не будет. Получается, я могу отработать полторы недели за месяц”, - рассказал строитель.

Юрист: нужно договариваться

Юрист из Кохтла-Ярве Янек Пахка объяснил, что по действующему законодательству размер алиментов на каждого ребенка - половина минимальной зарплаты, то есть 292 евро. Но в суде или по соглашению сторон может быть установлена другая сумма - как больше, так и меньше. Алименты могут выплачиваться либо напрямую бывшей супруге, либо через судебного исполнителя.

Если выплаты идут напрямую, родители детей только сами могут договориться о другой сумме. Здесь в отношения родителей, отмечает юрист, не вмешивается ни местное самоуправление, ни государство, за одним исключением - если плательщик алиментов прекращает платить в одностороннем порядке, государство частично берет выплату алиментов на себя, но потом будет требовать деньги с того, кто должен был их платить.

“Вторая сторона может согласиться, что алименты снизятся, либо их пока вообще не будет, но в будущем мужчина их выплатит - всё-таки дети тоже должны на что-то жить. Может быть, вторая сторона тоже осталась без работы?” - добавляет Янек Пахка.

В случае, если алименты выплачиваются через судебного исполнителя, то всё равно нужно согласие матери детей - в данном случае, письменное заявление.

Изменения на работе сейчас у многих

Янек Пахка - юрист в Профсоюзе химиков. Вечером во вторник он опубликовал пост в Фейсбук, предложив бесплатно, в свободное время консультировать тех, у кого возникают вопросы по поводу сохранения или сокращения рабочих мест, уходу в вынужденный отпуск или на больничный, связанный с карантином.

“Конечно, в данном положении сложно будет всем - и работодателям, и работникам, но мы должны сохранять человечность и оставаться людьми в любой ситуации”, - призвал также юрист.