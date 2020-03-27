Русский театр Эстонии покажет онлайн-записи спектаклей

Новый формат общения со зрителем откроет спектакль «Иванов» по пьесе Антона Чехова (режиссер – Николай Крутиков), премьера которого состоялась 12 марта 2004 года. Трансляция спектакля начнется 27 марта в 19:00.

Постановки театра можно будет посмотреть на официальном YouTube-канале Русского театра Эстонии из любой точки мира. Каждую пятницу на странице Русского театра в Facebook будет открываться доступ к новому спектаклю, который можно будет посмотреть в течение трех дней (пятница, суббота, воскресенье).