Русский театр Эстонии покажет онлайн-записи спектаклей

Сегодня, 27 марта, отмечается Международный день театра. Русский театр Эстонии начнет серию онлайн-трансляций ранее записанных спектаклей из архива театра.
Новый формат общения со зрителем откроет спектакль «Иванов» по пьесе Антона Чехова (режиссер – Николай Крутиков), премьера которого состоялась 12 марта 2004 года. Трансляция спектакля начнется 27 марта в 19:00.
Постановки театра можно будет посмотреть на официальном YouTube-канале Русского театра Эстонии из любой точки мира. Каждую пятницу на странице Русского театра в Facebook будет открываться доступ к новому спектаклю, который можно будет посмотреть в течение трех дней (пятница, суббота, воскресенье).
За расписанием новых показов спектаклей следите в социальных сетях Русского театра Эстонии.