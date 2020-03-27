Эстонским фирмам предлагают продавать товар онлайн: свой э-магазин создавать необязательно

Закрытие торговых центров ставит предприятия, которым до сегодняшнего дня не было нужды продавать свои товары онлайн, в тяжелое положение. В возникшей кризисной ситуации поможет удержаться на плаву продажа в э-магазине.
«До кризиса э-торговля составляла 10% от розничной продажи Эстонии. У многих продавцов даже нет своего интернет-магазина, а при закрытии торговых центров во время карантина нет других вариантов, кроме как развивать свой бизнес через э-каналы. Однако создание хорошего э-магазина требует много времени и может стоит несколько тысяч евро, что на данный момент является не самым разумным решением или даже невозможно. Наш совет — реагировать быстро и создать простой э-магазин, который можно сделать за день или неделю. Или присоединиться к большой веб-платформе, так называемым, э-торговым центрам, которые продают миллионы товаров от сотен тысяч продавцов. Таким образом можно быстро начать продавать товары по интернету. Преимущество в том, что платформа предоставляет маркетинговую поддержку», - рассказал исполнительный директор Союза э-торговли Тыну Вяэт.
Крупнейшее предприятие э-торговли в Балтии Pigu Grupp, в который входит эстонский э-магазин Kaup24, в прошлом сентябре открыло для других фирм возможность торговать в своем э-магазине. На сегодняшний день уже зарегистрировано более 1000 продавцов из трех балтийских стран.
«Предприятия не должны создавать свой э-магазин, инвестировать и заниматься привлечением потока клиентов. Они сразу могут получить доступ к крупнейшему потоку клиентов в странах Балтии. К примеру, мы видим, что за последние две недели цифры продаж в Литве выросли на 60%. Эстония движется в том же направлении», - сказал исполнительный директор Pigu Grupp Дайнюс Люлис.