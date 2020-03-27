Эстонским фирмам предлагают продавать товар онлайн: свой э-магазин создавать необязательно

«До кризиса э-торговля составляла 10% от розничной продажи Эстонии. У многих продавцов даже нет своего интернет-магазина, а при закрытии торговых центров во время карантина нет других вариантов, кроме как развивать свой бизнес через э-каналы. Однако создание хорошего э-магазина требует много времени и может стоит несколько тысяч евро, что на данный момент является не самым разумным решением или даже невозможно. Наш совет — реагировать быстро и создать простой э-магазин, который можно сделать за день или неделю. Или присоединиться к большой веб-платформе, так называемым, э-торговым центрам, которые продают миллионы товаров от сотен тысяч продавцов. Таким образом можно быстро начать продавать товары по интернету. Преимущество в том, что платформа предоставляет маркетинговую поддержку», - рассказал исполнительный директор Союза э-торговли Тыну Вяэт.