Профсоюзы: русскоязычное население Эстонии прекрасно понимает всю серьезность чрезвычайного положения

Министр внутренних дел Март Хельме на вчерашней пресс-конференции в числе прочего заподозрил русскоязычное население страны в плохой осведомленности о событиях, связанных с распространением коронавируса. Представитель профсоюзов Эстонии заверил, что русскоязычное население ни чуть не хуже эстоноязычного осведомлено о серьезности ситуации.
По словам руководителя Восточно-Эстонского отделения Центрального союза профсоюзов Эстонии Александра Старцева, Март Хельме ошибается, утверждая, что у нас есть проблемы с русскоязычным населением, которое живет в другом инфопространстве и не знает, что Сovid-19 — опасный вирус.
«Русскоязычные люди прекрасно знают, как вести себя в нынешней чрезвычайной ситуации, осознают всю ее серьезность и борются с вирусом так же, как и эстонцы», - сказал Старцев, добавив, что на основании единичных случаев нельзя делать далеко идущие выводы.
В то же время Старцев отметил, что в ситуации, когда ситуация очень быстро и кардинально меняется, следовало бы увеличить поток информации и на русском языке.