Профсоюзы: русскоязычное население Эстонии прекрасно понимает всю серьезность чрезвычайного положения

По словам руководителя Восточно-Эстонского отделения Центрального союза профсоюзов Эстонии Александра Старцева, Март Хельме ошибается, утверждая, что у нас есть проблемы с русскоязычным населением, которое живет в другом инфопространстве и не знает, что Сovid-19 — опасный вирус.

«Русскоязычные люди прекрасно знают, как вести себя в нынешней чрезвычайной ситуации, осознают всю ее серьезность и борются с вирусом так же, как и эстонцы», - сказал Старцев, добавив, что на основании единичных случаев нельзя делать далеко идущие выводы.